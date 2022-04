Máximo Kirchner profundiza la grieta en el Gobierno: "No juego a las divisiones, pero tampoco hay que amontonarse porque sí"

La grieta interna dentro del Gobierno, la cual enfrenta al presidente Alberto Fernández con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene como uno de sus actores principales y más llamativos al hijo de esta última: el diputado nacional Máximo Kirchner.

El legislador encendió la pelea a principio de año al renunciar como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja y, posteriormente, votando en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el ala cercana al presidente negoció.

Ahora, mientras que su madre actúa con más discreción aunque sin dejar de hacerse notar, Máximo Kirchner se convirtió en la cara visible de la interna oficialista con declaraciones que atentan aún más contra la unidad del bloque del Frente de Todos.

En este contexto, el legislador nacional se refirió nuevamente a la tensa situación política que el oficialismo atraviesa y ya asume abiertamente, y le exigió a Alberto Fernández que se "haga cargo de la gestión".

MÁXIMO KIRCHNER DURO CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

En un discurso que Kirchner compartió en Merlo como titular del PJ bonaerense por la asunción de las nuevas autoridades de la entidad, este se refirió de forma directa al presidente y le pidió que tenga "la inteligencia y la voluntad suficiente para defender a nuestro pueblo" al conocerse la semana entrante el índice inflacionario de marzo, el cual ya se vaticina como alto.

"Hay que poner límites a los que abusan con los precios y juegan con el hambre de la gente", remarcó el diputado nacional como consejo para el Ejecutivo.



En línea con esto, Kirchner se refirió a los acampes de organizaciones sociales que la semana pasada tomaron la Avenida 9 de julio y la inhabilitaron durante tres días en reclamo de nuevos planes sociales y aumento para los existentes: el diputado justificó el acampe y apuntó contra quienes emitieron quejas por la situación, como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"¿Cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y argentinas? Hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse si cortan una calle", remarcó Kirchner.

Además, en relación a la nueva postura más dura de Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social y mediador de la situación con los movimientos sociales, cuestionó: "¿Pero qué quieren que hagan? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento", disparó con dureza Máximo Kirchner.



"El duro contexto que vivimos hoy comenzó a generarse cuando Macri asumió la presidencia y lo he dicho y lo seguiré diciendo en cada lugar pero, eso no puede servir de excusa para afrontar la realidad y solucionar los problemas que tiene hoy nuestro país", sumó el titular del PJ bonaerense en referencia al expresidente Mauricio Macri.

En esta línea, el político remarcó que el Gobierno debe estar "dispuesto a representar al pueblo" en un contexto económico complicado, con alta inflación y exigencias sociales.

INTERNA EN EL FRENTE DE TODOS: LAS DEFINICIONES DE MÁXIMO Kirchner

En otro momento, Máximo Kirchner se refirió abiertamente a la interna oficialista y, pese a que su mensaje tenía como objetivo calmar las aguas, sumó tensiones con una postura a la defensiva: "Tenemos que tener la libertad y entender que no había nada malo en nuestras críticas", expresó respecto a sus diferencias abiertamente marcadas con el presidente.

"Sabemos reconocer que hemos defendido todo aquello que nos ha convencido y también nos convocaron a levantar la voz cuando sintiéramos que nos estábamos equivocando", agregó el funcionario oficialista en claro referencia a su voto en contra del acuerdo con el FMI en Diputados.

Ante esto, el titular del PJ de la Provincia de Buenos Aires aseguró que desea que al Gobierno "le vaya bien" porque implica que la va bien a la gente: "Tenemos que retomar el camino", subrayó.

Y, en cuanto a las tensiones, agregó: "Si a veces hay conflicto, si a veces alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente, pedirles que te acompañen", manifestó Kirchner apoyándose en sus partidarios.

Aquí, citó nuevamente a su padre, el expresidente Néstor Kirchner; y a su madre, la expresidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner; y aseguró que "tal como se hizo con ellos" saldrán a la calle a "dar pelea" .

"Yo no quiero ni juego a las divisiones, pero tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse", arengó Kirchner en su defensa. Y justificó: "Porque si los dirigentes se amontonan en una unidad que no busca dar todas las peleas, trabajar lo que hay que trabajar para que nuestra sociedad salga adelante, será una mera acumulación de dirigentes en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en la Argentina no puede volver a pasar", concluyó el diputado nacional.