Mauricio Macri y una chicana sobre remises a Alberto Fernández: qué dijo

Mauricio Macri dijo que las elecciones legislativas fueron "una derrota del kirchnerismo en su conjunto". Esperanzado por el amplio triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, el ex presidente Macri valoró que "la Argentina está ante el fin de una era oscura y perversa".

" Estamos frente a un Gobierno que no tiene plan ni rumbo y que ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo. Juntos tiene una nueva oportunidad, que no puede ser desaprovechada. No podemos repetir los mismos errores del pasado de pasar del derrotismo al exitismo", señaló el referente de Juntos.

Macri señaló que el Gobierno no logró dar vuelta la elección en la provincia de Buenos Aires, donde se impuso Diego Santilli, a pesar de "haber puesto toda la plata en miles de remises".

El análisis de las elecciones según Mauricio Macri

Mauricio Macri aseguró que "la gente ha dicho basta, y esta madurez de los argentinos debe estar acompañada por la madurez de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que comprendan que otra de las cosas que la gente castigó fue la pelea interna del Frente de Todos".

De cara a las elecciones presidenciales en 2023 , Macri sumó: "Debemos dar un ejemplo de verdad y señalar que el compromiso que tenemos es el de cambiar la historia".

"Estoy muy contento. Estoy convencido de que es el fin de una era, de una cultura del poder oscura y perversa. Obviamente, tenemos una transición hasta el 2023 que hay que administrar entre todos porque estamos frente a un Gobierno que no tiene ni plan, ni rumbo, lo cual nos lleva a un enorme desafío ", se explayó Macri.

Y sostuvo que "es una derrota del kirchnerismo en su conjunto. Perdieron el contacto con la realidad. No entendieron que la gente confía en vos para que los saques de la pobreza, de la exclusión y del abandono, y lo que vimos fue un empeoramiento terrible ".



Qué dijo Macri sobre la convocatoria al diálogo

Mauricio Macri descartó de plano toda posibilidad de participar del diálogo con el Gobierno al que llamó el presidente Alberto Fernández en su discurso de anoche.

"Debemos tener mucho cuidado. ¿Quién llama al diálogo? ¿El Presidente solo? ¿El Presidente con la vice? ¿Con La Cámpora? Debemos ver quiénes son y qué van a hacer. ¿Van a traer un plan en serio, para negociar con el mundo? ¿Van de dejar de decir que el Fondo tiene la culpa de todo? ", lanzó para explicar su negativa.

Y chicaneó al Gobierno: " No pudieron dar vuelta ni siquiera la provincia de Buenos Aires poniendo lo que han puesto en plata, en logística, en decenas de miles de remises ".

Cerró con una reflexión contundente : "Con toda la plata que han emitido, se va a agravar la pobreza y la crisis. Quemaron todas las naves como si no existiese otro día después de las elecciones ".