Ego, peleas y el "problemita" de Diego Maradona: las revelaciones de Mauricio Macri sobre El Diez

"¡Te vas a arrepentir toda tu vida de este momento!", le dijo Diego Armando Maradona a Mauricio Macri algún día de 1997. Ocurrió dos años después de que Macri asumiera como presidente de Boca Juniors y cuando el club se había quedado sin entrenador. El Diez fue todavía más lejos: "¿Sabés qué, Mauricio? ¡Yo te voy a destruir! ¡Te voy a hacer polvo! Acordate lo que te digo. ¡Yo te voy a destruir!".

La anécdota está relatada en el libro Para Qué, que el ex presidente presentará el próximo lunes 24 a las 18 en Auditorio Principal de la Exposición Rural. Más precisamente, en el capítulo 8, titulado "Decir que no". Es la versión del ex Presidente sobre la relación problemática que mantuvo con el ídolo futbolísitico.





Salió el nuevo libro de Macri: los detalles de su próxima presentación en La Rural

Es que el episodio se refiere al momento en que la hinchada pedía que Maradona se hiciera cargo de la Dirección Técnica del equipo de fútbol, una designación que no dejaba de ser polémica porque ya eran públicas sus adicciones, lo que provocaba las más diversas prevenciones en algunos sectores de la dirigencia.

Luis Conde había organizado un encuentro en su casa para que Macri y Maradona puedan hablar cómodamente. "Un Maradona impecable llegó unos diez minutos después de la cita pactada. De entrada me produjo la impresión de estar sano. Apenas me vio, sonrió con esa sonrisa pícara e inolvidable y me preguntó: '¿Estás dispuesto a pasar a la historia como el dirigente más importante de la historia del fútbol mundial?'".





Qué sugiere el libro de Mauricio Macri sobre el futuro político del ex presidente

Contó Macri en su libro que en ese momento "sentí un golpe en mi ego. Me quedé en silencio unos instantes... Sabía que contratar a Maradona en el estado en que se encontraba era una decisión de altísimo riesgo... No respondí. Sonreí incómodo ante semejante desafío y nos sentamos en el living".

En su recuerdo, el ahora ex presidente de la Nación, finalmente, le contestó. "Diego, nadie merece como vos sentarse en el banco para dirigir a Boca. Nadie representa a Boca y nadie cuenta con el amor incondicional de la hinchada como vos, lo tengo clarísimo. Pero hay un tema", comenzó, con cuidado, a sabiendas de cuánto le molestaba que de ese tema, "un tema prohibido". "Primero deberíamos arreglar el problemita", le dijo.

Macri asegura que Diego no contestó inmediatamente y que, finalmente, le propuso llamar a conferencia de prensa, anunciar quién era el nuevo técnico y que luego hablaría él mismo para anunciar que se disponía a comenzar un tratamiento "para resolver el problemita". Pero a Macri no le gustó la propuesta. "No, Diego, así no. Primero tenés que resolver el problemita. Y luego, tenés mi palabra de honor de que el puesto de director técnico será tuyo".

Agregó: "Después de escucharme se produjo un silencio que me pareció eterno. No sé cuánto duró. Tal vez un minuto o más. Su cuerpo y su rostro entraron en una tensión total. Sus ojos parecían estar a punto de salirse de sus órbita. Era la misma mirada enfurecida del cuarto gol frente a Grecia, en la Copa del Mundo de los Estados Unidos. La sonrisa de Diego comenzó a transformarse en cámara lenta en una expresión de odio visceral que nunca, ni antes ni después, volví a ver".

Esa anécdota fue la que usó el ex presidente para explicar que "pocas cosas hay más importantes en el trabajo de un líder que saber decir que no. El sí es siempre más fácil, más cómodo, más simple. Cuando se dice que sí es posible que muchos acompañen. El no, en cambio, es en la mayoría de las ocasiones una expresión solitaria".

Y confesó que "he dicho que no mil veces y mil veces volvería a hacerlo. En el fútbol, en la política y en mi vida personal. El no de un líder está siempre asociado al sentido de responsabilidad, a cuidar el proyecto común".

Para Qué es un libro que está dividido en dos partes, "Liderazgo" y "Poder" y está dedicado a su nieto Alfredo, "que va a vivir en una Argentina mejor". En los agradecimientos cuenta que comenzó a trabajar el libro en noviembre de 2021 y que "es el resultado de muchas horas de reflexión que me sirvieron para dictar mis clases en la Florida International University, en Barna Management School, en Georgetown University y en la Universidad de Salamanca.

En especial, agradece a Pablo Avelluto (ex ministro de Cultura en su gobierno), "quien me ayudó en la tarea de ordenar mis ideas y llevarlas a estas páginas", y a Eduardo Braun (experto en charlas TED) y a Gabriel Sánchez Zinny (ex ministro de Educación bonaerense que actualmente vive en Washington DC), "que impulsaron con entusiasmo este proyecto, aportando sugerencias y críticas".