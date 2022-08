Matías Kulfas volvió a hablar y apuntó a un error del kirchnerismo

El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, eligió una clase de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para volver a hablar en público, a casi tres meses de su renuncia luego de la difusión de un off the record que cuestionaba al kirchnerismo por la licitación del gasoducto a Vaca Muerta, y que mereció una dura respuesta de Cristina Kirchner.

Durante el ciclo Energía y Desarrollo de la cátedra que dirige su amigo Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y uno de los autores del Plan Gas, Kulfas realizó una crítica que hizo estragos en el Instituto Patria.

Al mostrar el crecimiento de los planes sociales en los últimos años, el autor del libro "Los tres kirchnerismos" dijo que uno de los problemas de Argentina es que "invertimos mucho en políticas sociales y no en las productivas" .

Ante un auditorio de unas 25 personas, no hizo mención ni a la política energética ni a los subsidios a las tarifas, los principales temas que lo alejaron de La Cámpora y que forman parte de su carta de despedida.

Sí, en cambio, habló sobre el fin del paradigma "neoliberal", según el cual el mercado asigna los recursos de la manera más eficiente, y el auge de las corrientes "productivistas, ya sean de izquierda o de derecha, que terminan con la idea del mercado como Dios y se preocupan por la seguridad y la confianza de las cadenas de suministro", frente a un mundo en guerra y con los polos geopolíticos de Estados Unidos y China en disputa.

"Plantear la globalización como en 1990 o como en 2004 sería estar borracho", definió el ex ministro.

Para Kulfas, "la falta de una visión clara de desarrollo productivo a largo plazo" impactó en el estancamiento del empleo privado, aunque está todo dado para que el trabajo crezca de la mano de Vaca Muerta, la minería y la industria del conocimiento, entre otros de los sectores habitualmente destacados cuando era funcionario.

El ex ministro criticó que "no hay discusión política en el país, sino un intercambio de jactancias".

