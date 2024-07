Más señales al mercado: Caputo capturó $4,43 billones en la licitación

El Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, anunció que en la licitación de este miércoles adjudicó $4,43 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $4,72 billones.

Según informó la Secretaría de Finanzas, había vencimientos por $3,76 billones, por lo que el excedente, equivalente a $670 mil millones, "será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA".

Sobre el resultado, la cartera que depende de Pablo Quirno informó: "La demanda por títulos del Tesoro en esta ocasión ha permitido estirar el perfil de vencimientos a tasas sostenibles".

La lectura de Federico Furiase, hoy director del Banco Central, es que se dio una "señal de tasa positiva". De hecho, consultoras como Econométrica ya dan a la inflación de julio por debajo del 4%. Además, Furiase, quien forma parte de la mesa chica de Caputo, agregó en X: "Se destina el financiamiento neto a la absorción de pesos, vía el incremento de la cuenta del Tesoro en el Banco Central (ancla fiscal y monetaria)".

Los instrumentos adjudicados fueron:

LECAP 29/11/24 (S29N4): $2,13 billones, a una tasa de 4,20% TEM

LECAP 31/03/25 (S31M5): $1,58 billones, a una tasa de 4,50% TEM

BONCER 15/12/25 (TZXD5): $0,314 billones, a una TIREA de 8,18%

BONCER 15/12/26 (TZXD6): $0,023 billones a una TIREA de 8,79%

BONCER 30/06/27 (TZX27): $0,026 billones, a una TIREA de 9,51%

Dólar Linked 30/06/25 (TZV25): $0,233 billones, a una TIREA de -6,29%

Dólar Linked 15/12/25 (TZVD5): $0,046 billones, a una TIREA de -4,43%

Dólar Linked 30/06/26 (TZV26): $0,061 billones, a una TIREA de 0%

Tras el resultado de la licitación, en Finanzas informaron: "De esta manera, se resolvió dejar desiertos los BONCER con vencimientos el 15 de Diciembre 2027 (TZXD7) y el 30/06/28 (TZX28), como así también los Dólar Linked con vencimiento el 30 de Junio 2026 (TZV26) y el 30 de Junio 2027 (TZV27).

Según la consultora LCG, en lo que queda del mes los vencimientos suman $3,8 billones, concentrados en la Lecap S26L4 y el T2X4 el 26 de julio. Para estos y los vencimientos de principios de agosto, buscaron financiarse con la licitación de este miércoles.

Más allá de las constantes señales que da el Gobierno de acomodar el mercado de dinero en pesos y flexibilizar de manera prudente el cepo, en LCG afirmaron: "El flujo de entrada de dólares vuelve a ser el talón de Aquiles de la economía".

La consultora agregó: "Los anuncios sobre una nueva etapa de crecimiento cero de la base monetaria terminaron trayendo cierta inestabilidad en el mercado de deuda. La decisión de sacrificar los escasos (nulos) dólares conseguidos para absorber aproximadamente $2,5 billones de pesos volcados por la compra de superávit comercial en mayo y julio derrumbó el precio de los bonos hard dollar, traduciéndose en una suba del riesgo país".

Ahora el mercado mira la última medida del Banco Central. Si bien ven con buenos ojos que el Gobierno "retome la agenda y la iniciativa", y comience a salir del cepo, también es cierto que los pagos de importaciones en cuatro cuotas le permitieron al equipo económico acumular reservas en el primer semestre. Mientras que entre la intervención en el CCL y la normalización de las importaciones podría significar menor cantidad de acumulación de reservas.

Según el último informe de operaciones de deuda de la OPC, hasta fin de año el Tesoro deberá hacer frente a vencimientos de deuda en dólares por u$s 3600 millones. Pero el mes que el mercado está mirando es enero del 2025. Sólo en enero habrá que hacer frente a pagos por u$s 4800 millones, de los cuales la mayor parte (u$s 4335 millones) son títulos públicos.