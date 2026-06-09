El Gobierno oficializó este martes la eliminación de más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal. La decisión se concretó mediante la Resolución 12/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne .

En este sentido, derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios, en el marco del proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger.

Cuáles son las normas “obsoletas” que eliminó el Gobierno

Esta resolución oficial de la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina formaliza la derogación de diversas normativas para simplificar el marco legal vigente. El documento argumenta que muchas reglas previas, como el control de precios en cuotas escolares y programas de fomento al consumo, perdieron “su propósito y eficacia económica“.

Con esta medida, apuntan a eliminar la incertidumbre jurídica causada por la acumulación de leyes que, en muchos casos, resultan contradictorias. El objetivo central es modernizar la administración pública, promoviendo la "transparencia y la libertad de mercado en beneficio de los ciudadanos".

El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.

Las principales:

La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.

426/2022 y 296/2023 , vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.

22/2006, 178/2007 y 167/2008 , procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.

La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.

82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.

La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.

282/2021 y sus 21 modificatorias , que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.

Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino

254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

“Modernización y simplificación”: la explicación del Gobierno

La medida se da en el marco del avance de la “Ley Hojarasca”, en el Congreso, aunque en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria. La Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita a nivel parlamentario y apunta a eliminar normas de rango legal.

“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”, explica el texto oficial.

El texto oficial publicado este martes advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.