Banco de la República lanza advertencia sobre la inflación: la meta del 3% no se alcanzaría antes de 2028.

El panorama plantea que el costo de vida tardaría más de lo esperado en regresar a niveles considerados normales.

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La inflación en Colombia tardaría varios años más en volver al objetivo del 3%, según las más recientes proyecciones presentadas por el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, durante la entrega del informe de política monetaria ante el Congreso.

El directivo explicó que, pese a los esfuerzos realizados para controlar el aumento de los precios, todavía persisten factores que impedirían una desaceleración más rápida del costo de vida y que mantendrían la inflación por encima del 6% durante este año.

El mensaje del banco central llega en un momento en el que millones de colombianos siguen enfrentando el incremento de los precios de bienes y servicios esenciales. De acuerdo con las estimaciones del emisor, las decisiones adoptadas en materia de política monetaria tendrán un mayor impacto sobre la inflación de 2027, mientras que durante este año el comportamiento de los precios seguiría mostrando resistencia a bajar con mayor velocidad.

¿Cuándo volvería la inflación en Colombia al 3%, según el Banco de la República?

El Banco de la República proyectó que la inflación alcanzaría nuevamente la meta del 3% únicamente hacia 2028, siempre que las condiciones económicas evolucionen conforme al escenario previsto.

Leonardo Villar explicó que aún existen diversas presiones que mantienen elevados los precios y que dificultan alcanzar el objetivo fijado por el emisor. Esto significa que el proceso de normalización será más lento de lo esperado y dependerá del comportamiento de diferentes variables económicas tanto nacionales como internacionales.

Incluso bajo un escenario favorable, el banco considera que todavía será necesario esperar varios años para observar una inflación cercana a ese nivel.

Banco de la República lanza advertencia sobre la inflación: la meta del 3% no se alcanzaría antes de 2028. Shutterstock

¿Por qué la inflación seguiría por encima del 6% en Colombia?

Las proyecciones del Banco de la República indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) permanecería por encima del 6 % durante este año e, incluso, podría acercarse al 6,5 %.

Entre los factores que continúan presionando el costo de vida aparecen:

El comportamiento de los precios de los alimentos.

Los incrementos en algunos servicios públicos.

Otras presiones que siguen afectando distintos sectores de la economía.

Según explicó Leonardo Villar, las medidas implementadas actualmente no producirán un efecto inmediato sobre la inflación de 2026, ya que fueron diseñadas principalmente para consolidar una reducción más significativa durante 2027.

¿Qué dijo Leonardo Villar sobre las medidas para controlar la inflación?

Durante su intervención ante el Congreso, el gerente del Banco de la República señaló que las decisiones de política monetaria tienen efectos que se reflejan con el paso del tiempo y no de manera inmediata.

En ese sentido, explicó que las acciones adoptadas por el emisor buscan contener las presiones inflacionarias de mediano plazo y facilitar una disminución gradual del costo de vida en los próximos años.

Por esa razón, las expectativas para este año continúan mostrando una inflación elevada frente a la meta oficial.

¿Cómo podría afectar el fenómeno de El Niño la inflación en Colombia?

Otro de los riesgos identificados por el Banco de la República es un posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Si las condiciones climáticas terminan siendo más intensas de lo previsto, podrían presentarse nuevas presiones sobre productos agrícolas y algunos servicios, lo que tendría efectos sobre los precios que pagan los consumidores.

En ese escenario, el regreso de la inflación al 3 % podría retrasarse aún más, ya que los efectos del clima suelen impactar directamente la oferta de alimentos y otros bienes esenciales.