Oficial | La inflación de la OCDE alcanza el 4,6% en mayo, impulsada por los precios de la energía. Fuente: Shutterstock

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional intergubernamental diseñado para orientar a los gobiernos en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar el bienestar económico y ambiental a nivel global.

Actualmente, nuclea a 38 países, incluido España, que es uno de las 20 naciones fundadoras que firmaron la Convención de la organización y se convirtió en miembro de pleno derecho en 1961.

En este contexto, la OCDE calcula y publica mensualmente una tasa de inflación basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los países que la integran. Este 6 de julio, el ente multilateral ha publicado un comunicado oficial difundido por EFE en el que indicó cuál fue la tasa de inflación para el mes de mayo del corriente año, que se situó en un 4,6% tras meses de alza sostenida.

La inflación de la OCDE para mayo fue del 4,6% y acumula aumentos desde marzo

La inflación de la OCDE fue del 4,6% en mayo, que ya registraba una tendencia al alza desde marzo en medio de la escalada del conflicto de en Oriente Medio. En concreto, la tasa que mide el aumento sostenido y generalizado de los precios de los países miembros aumentó dos décimas respecto a abril, que había registrado una inflación del 4,4%.

En el quinto mes del año, el incremento interanual de la energía pasó a ser del 15,8%, frente al 13,2% en abril, según destacó este lunes el organismo intergubernamental. Asimismo, precisó que la inflación de la energía subió en 26 países y disminuyó 11, de los 37 con datos disponibles.

En cuanto a España, la inflación energética se redujo en un mes del 6,6% al 5,9%. La inflación general se mantuvo estable en el 3,2%, que se traduce a un 3,6% en términos armonizados.

Oficial | La inflación de la OCDE alcanza el 4,6% en mayo, impulsada por los precios de la energía. Fuente: Freepik.

Además, la inflación energética superó el umbral del 20% en Estados Unidos, Canadá, Lituania y Turquía. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió con la energía, el alza de los precios de la alimentación se ralentizó en el conjunto de la OCDE, que disminuyó del 4% en términos interanuales en abril al 3,6 % en mayo.

Los países miembros de la OCDE con inflación general más elevada

En el mes de mayo, Turquía fue el país con la inflación general más elevada, ubicada en un 32,6%. Por su parte, Colombia le siguió como segundo país con la mayor tasa, que fue de un 5,8% y representó un aumento de una décima respecto al mes anterior.

Entre otros países con tasas superiores al 5%, se encuentran Grecia, Islandia y Lituania. Mientras tanto, en el otro extremo Costa Rica fue el único miembro de la OCDE con una inflación negativa: fue del -1%, mientras que en abril había sido del -1,6%. Entre otros datos destacados, la inflación fue particularmente baja en Suiza (0,6%) y Suecia (0,8%)

Asimismo, la inflación en los otros dos países latinoamericanos estuvo por debajo del promedio. En Chile, la tasa fue del 3,9%, una décima menos que en abril, mientras que en México también fue 3,9%, aunque representó una disminución de cinco décimas respecto del mes anterior.

Cómo impacta el conflicto en Oriente Medio en los precios de la energía

La OCDE relaciona la aceleración de la inflación de los últimos meses con el aumento de los precios energéticos provocado por las interrupciones en la producción y el comercio de energía en los países del Golfo.

La evolución del conflicto en Oriente Medio generó una mayor incertidumbre sobre el suministro internacional de petróleo y gas, lo que presionó al alza los precios de estas materias primas.

Oficial | La inflación de la OCDE alcanza el 4,6% en mayo, impulsada por los precios de la energía. Fuente: Freepik. Freepik.

Además, este impacto no se limita únicamente a los combustibles. Según las perspectivas económicas de la organización, el encarecimiento de la energía también aumenta los costes de producción y transporte de las empresas, además de afectar a los insumos agrícolas y a los precios de los alimentos.

Aunque Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego temporal, el aumento de los precios energéticos registrado en mayo refleja el impacto que las tensiones previas ya habían tenido sobre la economía.