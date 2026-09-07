María Eugenia Vidal defendió su gestión en la Provincia: “La diferencia entre populismo y gestión”.

María Eugenia Vidal sorprendió con una declaración sobre cómo analiza su paso por la gestión al frente de la Provincia de Buenos Aires. En un video para las redes, la exgobernadora aseguró que la decisión más difícil que tuvo que tomar “fue no construir nuevos hospitales y no construir tantas nuevas escuelas”.

Cómo parte de su campaña, Vidal mantiene una importante actividad en su redes sociales. En una sección habitual, la representante del PRO contesta preguntas que le hacen lo usuarios en sus historias de Instagram.

Vidal explicó porque no construyó nuevas escuelas u hospitales

Como parte de una serie de videos que Vidal sube a sus redes sociales, la exgobernadora respondió a una pregunta sobre cuál había sido la decisión más difícil que había tenido que tomar en su gestión. El video fue cargado a su cuenta de Instagram con el título “La diferencia entre populismo y gestión”.

“Sin duda una decisión difícil para mi fue no construir nuevos hospitales y no construir tantas nuevas escuelas”, explicó Vidal a lo que agregó: “Porque primero decidí arreglar las que estaban”.

Maria Eugenia Vidal criticó cómo había recibido la Provincia de Buenos Aires

La exgobernadora aseguró que esta tarea no le “daba votos” ni la “hacía cortar cintas” pero que “no podía seguir haciendo edificios nuevos si los que existían tenían techos que se estaban por caer, estaban en condiciones donde ningún chico debería estudiar o donde ningún adulto o chico debería atenderse”.

La gestión de los edificios públicos fue uno de los temas más calientes de su paso por la gobernación, en especial después de la explosión de gas en las Escuela 49 de Moreno, el 2 de agosto de 2018, dónde murieron Sandra Calamano, vicedirectora, y Rubén Rodríguez, auxiliar.