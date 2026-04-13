Marcos Pereda persigue el objetivo de modernizar la Sociedad Rural para que deje de ser “un club de amigos” y “asuma el rol de defensa del productor”. El sector se prepara para un buen año, pero pide previsibilidad y mira con preocupación la pérdida de lugar ante Brasil. Pereda llegó a la Rural de la mano de Nicolás Pino, que deslizó que busca presentarse para lo que sería su cuarto mandato, algo que, denuncian, violaría el estatuto de la entidad. Las elecciones serán en septiembre, con la Expo Rural meses antes, marcan el ritmo de uno de los motores de la Argentina. - ¿Cuáles son las expectativas del sector para este año? - Es un año que cerró muy bien el trigo con un volumen fuera de lo común. Eso trajo mayores divisas. La gruesa tiene muy buena perspectiva. Vamos a cerrar arriba de 142 millones de toneladas cuando el histórico es 135. Más que nada es por cuestiones climáticas. Por supuesto que todo lo que se ha hecho ayuda, pero lo que necesitamos siempre es previsibilidad y eso todavía el Gobierno, más allá de la baja de retenciones, nos lo debe. - ¿Están esperando alguna nueva baja de retenciones este año? Este año es complejo en ese sentido. En esta época se deciden los planes de siembra del año y las rotaciones, que son lo que el suelo más necesita, Después de un trigo-soja viene una soja y después viene un maíz. El trigo y el maíz requieren alta fertilización y la soja no, entonces tiene menores costos. Normalmente, cuando tenemos una situación, que hoy es geopolítica, que duplicó el costo del fertilizante, se tensiona todo porque los márgenes cambian brutalmente. - ¿Prevés que por eso va a bajar la producción o se va a cambiar por soja? - El productor agropecuario tiene tanta historia y acumulación de experiencia que sabe que muchas veces lo que hoy proyectás no rinde, entonces uno tiende a un mix donde variás un poco la rotación, pero no del todo porque cuando llegás al momento de venta probablemente hayan cambiado las relaciones. Además necesitás la plata hoy, muchas veces te financiás a cosecha, pero ya estás previendo eso. Pero ahora viene la siembra de trigo y la expectativa no es muy buena. - ¿Cómo ve la relación del sector con el Gobierno? - Por el rumbo que tiene el gobierno, nosotros nos sacamos el sombrero. Porque ajustar las cuentas y vivir con superávit es la base de cualquier otra cosa. Pero una vez que arreglás las cuentas, se empieza a ordenar la macroeconomía —que todavía faltan cosas, como temas monetarios para liberar, el cepo no está 100% sacado ni hay libre flotación, que comprime los márgenes- hay que avanzar en la competitividad, como impuestos provinciales, municipales, arreglar caminos que para el agro son vitales. No va a alcanzar con solo arreglar la macro. Una economía que empieza a avanzar y a desarrollarse lo debe hacer a través de un sector productivo que cada vez produce más. Y todavía nosotros no estamos mostrando mayor producción en serio. Lo que hay es superávit, y puede ser una buena medalla, pero en el tiempo, si no hay mayor evolución, no va a alcanzar. - Habló de la pérdida de Argentina como jugador dentro de Latinoamérica. ¿Cómo ve en este nuevo escenario el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el acuerdo de Argentina con Estados Unidos? - El acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene muchas ventajas porque abre mercados, aunque sean cuotas importantes para carne y harina de soja. También para economías regionales (miel, frutas). El tema es que esas ventajas se reparten entre los cuatro países y Argentina no puede ceder lugares para que Brasil se quede con toda la cuota de carne. Nosotros estamos “con los botines rotos” tratando de correr en el barro mientras los vecinos tienen el mejor equipo. Ahí la Cancillería nos tiene que ayudar. Tiene que haber mayor productividad en la carne, es clarísimo. Hoy hay una perspectiva ganadera muy buena en Argentina porque hay una reducción de oferta mundial (EE. UU. y Europa) y los precios internacionales son excelentes. - ¿Van a seguir altos los precios a nivel internacional y local? - Sí, porque es un ciclo largo. Desde que una vaca queda preñada hasta que tenés un ternero que se cría y pare, pasan como 5 años. Durante ese periodo los precios van a estar muy buenos. Sobre el acuerdo con Estados Unidos, a nosotros nos abrió una cuota y es un salto importante porque es un mercado premium de alto valor. Nosotros tenemos carne de alta calidad que antes se iba a China a bajo valor. Tenemos que lograr los mercados que mejor pagan: Japón, Corea del Sur, Europa y EE. UU. El mercado es un activo. Si se lo ningunea, como pasó con el kirchnerismo cuando prohibieron exportar, lo perdés. - ¿Cómo está el humor del productor? - Al productor le generaron la expectativa de la quita de retenciones y ni siquiera le están dando esta previsibilidad de decirle: “Mirá, te la voy a ir bajando de a cierta cantidad en tal plazo, y en tal año no vas a tener más”. Eso le haría muy bien al ánimo del productor. El productor sigue poniendo toda su alma en esto. Nuestro sector es uno de los pocos que no puede llevar su fábrica a ningún otro lado. Estamos subordinados al suelo argentino. Por eso necesitamos una Rural fuerte, porque tenemos que defender los intereses de la gente anclada a la tierra. Y la Rural ha tenido una historia muy importante en nuestro país. Hoy necesita asumir el rol de defensa del interés del productor. - ¿Cuáles son sus propuestas para la Rural? - Nosotros queremos poner al sector agropecuario argentino en su potencial pleno. El presidente habló de 300 millones de toneladas de producción de grano en el Congreso cuando dio su discurso. Nosotros creemos que la meta de los 200 millones de toneladas se puede obtener muy rápidamente dándole las condiciones de competitividad. Lo principal es tener la fuerza y la potencia para defender ese rol para que el productor pueda desplegar su potencial. Lo mismo pasa con la carne. Nuestros países vecinos tienen avances productivos, mientras que Argentina está estable en producción. Por eso tenemos tres ejes: Unificar la voz del campo, ser un puente entre el sector privado y el público. Tenemos que analizar nuestro sector, capturar los requisitos y trasladarlos al gobierno. Infraestructura y logística, seguimos pagando impuesto inmobiliario e impuesto a los caminos. No hay un camino en Argentina que haya sido arreglado. Te cruzás a Uruguay y todos los caminos son transitables con lluvia; Argentina no puede sacar su cosecha con lluvia. Eso impide salud, educación y acceso. Servicios y representatividad, necesitamos más socios y mejores servicios. Como utilizar la capacidad productiva del socio para armar pools de venta y compra de cereales e insumos. No es lo mismo que yo venda 1000 toneladas a que le venda directamente a Cargill 80.000 a través de la Rural como vehículo. Capacitación, tenemos un sector muy capacitado pero siempre hay más por hacer. Brasil tiene un esquema muy positivo de capacitar para la innovación. - Usted se está presentando frente a quien lo eligió como su vice, Nicolás Pino, ¿cómo evalúa su gestión? - Con Nicolás arrancamos juntos e hicimos lo que no había pasado en la historia de la Rural: que gane un opositor. En el primer año y medio nos llevábamos muy bien y logramos estar de acuerdo en transformar la Rural. Pero desde que me tocó presentar el plan estratégico, se sintieron un montón de resistencias al cambio. Y ahí empezaron las movidas para tratar de apartarme. Me lo han solicitado directamente. El mismo Nicolás Pino me lo pidió. Yo dije que no tengo porqué renunciar. Así que, desde ahí tenemos cortada la relación. Por estatuto, que reformamos en conjunto, el límite eran tres períodos consecutivos. Al presentarse, está estafando a los socios que votaron eso. Su mandato terminaría ahora en septiembre. Tenemos un sector que no llega a su potencial y una gremial desenganchada de la realidad. El sector necesita todo lo que hablamos y no hay avances. Más allá de lo que el gobierno viene dando sorpresivamente. Lo del año pasado con la baja temporaria por tres días. Eso no es previsibilidad y no cayó bien. Pero Pino tiene interés de permanecer, entonces hay una relación muy simbiótica con el gobierno.