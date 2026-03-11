El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, cruzó a su vicepresidente, Marcos Pereda, de cara a las elecciones para comandar la entidad que se realizarán en septiembre. En sus redes sociales, Pino compartió los logros de su gestión y adelantó que definirá en los próximos días si se presenta a las elecciones. “Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”, dijo Pino. Además, sostuvo que los socios lo “alientan a seguir” y piden que se presente de nuevo al frente de la entidad. La respuesta de Pino se da luego de que Pereda anunciara en Expoagro que irá por la presidencia de la entidad. El reclamo del productor es que Pino no debería presentarse para lo que sería su tercer mandato, ya que el estatuto de la entidad no lo habilita. El argumento del oficialismo es que el mismo fue cambiado, por lo que no contaría como un tercer mandato. “Las instituciones se fortalecen respetando la palabra dada. Pero forzar las reglas para quedarse un mandato más, claramente, las debilita”, afirmó y aseguró que su objetivo es hacer una SRA fuerte, moderna y representativa, además de “unida e independiente”. Pereda sumó que el factor decisivo es “la unidad del campo” porque la entidad no puede “llegar al Gobierno ni al Congreso con mensajes distintos”. “Del trabajo conjunto tiene que surgir un rumbo claro, una posición firme y un discurso común que podamos plantear ante el Gobierno para convertir en políticas de Estado estables y duraderas”, sumó. Conocedores de la pulseada que se da en la entidad consideran que los productores están divididos, y que incluso muchos que estaban alineados con Pino planteaban dudas a la nueva presentación. “Es como lo que hizo Menem”, deslizaron algunos sobre la posibilidad de que el actual dirigente desconozca los mandatos anteriores para presentarse nuevamente. Desde otras entidades empresarias se dividen. Algunos elogian el vínculo cercano de Pino con el presidente Javier Milei, factor que llevó a que se reuniera con él antes de la Exposición Rural, en la sede de Palermo. El presidente se dirigió al lugar antes de la inauguración y se reunió con los dirigentes de la Mesa de Enlace en julio pasado. Sin embargo, otros participantes de la cadena del agro cuestionan la cercanía e ironizan sobre una presunta “vocería” de Pino para con el Gobierno, en particular respecto al histórico reclamo de baja de retenciones, que el Gobierno asegura que aplicará en la medida en que los números del superávit fiscal se lo permitan. Lo cierto es que el Gobierno aplicó rebajas graduales de las retenciones. La última rebaja fue oficializada en diciembre pasado, y llevó las alícuotas de la soja a 24%, el trigo y la cebada a 7,5%, maíz a 8,5% y girasol al 4,5%.