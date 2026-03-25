El economista Javier Timerman, director de Adcap Grupo Financiero, analizó los efectos que la guerra en Medio Oriente puede tener en Argentina, donde explicó por qué el conflicto “no le conviene” al país. Pese a que se menciona que el aumento en el precio de la energía podría favorecer las exportaciones argentinas, el economista advirtió que la balanza se inclina hacia el lado negativo debido a las condiciones financieras. “Hoy en día, toda inversión requiere ´pricear´ (ponerle precio) al riesgo geopolítico que en otros momentos no hubo. Entonces esto a la Argentina, que necesita capital, no le conviene", manifestó Timerman en una entrevista por Pulso Financiero, en El Cronista Stream. A su juicio, un factor clave detrás de este escenario es la figura de Donald Trump y su manejo de la política exterior. El economista identificó tres grandes focos de inestabilidad creados bajo la administración Trump: la política internacional de aranceles, el conflicto con Groenlandia y al actual enfrentamiento con Irán. Esto, señala el analista, genera “mucha volatilidad” que los mercados no logran procesar. Mirando hacia atrás, el economista reconoció que la ayuda que recibió la Argentina durante la primera etapa de Trump fue “histórica”. Sin embargo, la atribuyó más al rol del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que al propio líder de la Casa Blanca. Respecto al impacto local del escenario internacional actual, el diagnóstico de Timerman se basó en la naturaleza del flujo de capitales. Cuando el riesgo geopolítico aumenta, los inversores tienden a concentrarse en activos seguros. “Cuando hay riesgo se tiende a concentrar en los factores de menos riesgo. Y la Argentina, por más que esté aislada de donde está, es considerado una inversión de riesgo”, argumentó. “Esto no le conviene a la Argentina; puede llegar a tener que ver con la suba del riesgo país también. Claramente nos da una pauta de cómo va a ser los próximos tres años de Trump”, manifestó.