El economista y director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina, participó como invitado de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó el actual escenario del país y destacó la celeridad con la que Javier Milei abordó los desajustes heredados. “Tuvo la audacia de corregir cosas muy rápido y que la sociedad lo apoyara, eso le permitió al Gobierno salir rápido”, sostuvo el legislador del PRO. Sin embargo, advirtió que Argentina atraviesa ahora un “proceso mucho más lento”: la reconstrucción de la confianza y el clima de inversión, procesos que no se logran de la noche a la mañana. Laspina comparó la situación actual con la gestión de Mauricio Macri y recordó que Milei recibió un “desorden macroeconómico” igual o incluso peor. Para el economista, gestionar el Estado en estas condiciones es similar a “operar al enfermo en el medio del campo de batalla”. “Argentina está atravesada por una estabilización macroeconómica que no terminó”, diagnosticó. Al ser consultado sobre por qué no crecen las inversiones a pesar de la mejora en algunos indicadores, Laspina consideró que es resultado de diferentes factores: “Para mí es un poco de todo, Argentina tiene en su sistema político todavía una inestabilidad grande que no se ha zanjado“. Y si bien reconoció que existe un “boom” en sectores estratégicos muy asociados al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el resto de la economía real “todavía no despega”. Laspina también puso el foco en la oportunidad geopolítica que se le presenta a la Argentina debido al conflicto entre Estados Unidos y China. Explicó que el gobierno de Donald Trump busca concentrar sus cadenas de valor en aliados democráticos y estables. A su juicio, Argentina aparece como un destino “increíblemente positivo” para las inversiones, siempre y cuando logre garantizar estabilidad política y económica a largo plazo. Finalmente, el economista señaló que considera fundamental la recuperación del crédito y la reactivación de la construcción, dos motores que hoy siguen apagados pero que son esenciales para cualquier proceso de crecimiento sostenido.