El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retoma esta semana la agenda de gestión con una ronda de reuniones individuales con ministros, en una señal deliberada de que se mantendrá firme en funciones pese los rumores de su salida, los cuales continúan propagándose tras la seguidilla de escándalos que escalaron desde el viaje a Nueva York. Además, brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada el miércoles a las 11, según pudo confirmar El Cronista. La última vez que lo hizo fue el viernes 6 de febrero junto al canciller Pablo Quirno, en el marco del anuncio del Acuerdo de Comercio con Estados Unidos. La práctica, que de por sí dejó de ser habitual desde antes de asumir en la función de ministro coordinador, ahora tendrá por primera vez el foco puesto en él. Las acusaciones que lo rodean ya no solamente se remontan a cómo se financió el acompañamiento de su esposa, Bettina Angeletti, al viaje oficial de la Argentina Week en EE.UU., sino al jet privado que lo llevó a sus vacaciones a Punta del Este y las propiedades que tiene sin declarar en Caballito y en un country, con un ingreso mensual de alrededor de $4 millones. El Gobierno hasta ahora defendió que la compañía de Angeletti no implicó un gasto extra -“costo marginal”, definió el propio presidente Javier Milei“- y responsabilizaron a una trabajadora del Aeropuerto de San Fernando de haber grabado y filtrado el material visual que muestra a Adorni junto a su familia en la pista. Aunque salieron casi todos a respaldarlo, no fue suficiente para apagar el incendio y seguidilla de revelaciones incrementaron el malestar. Pese a todo, fuentes de la Casa Rosada que dialogan con este medio todavía ratifican que la gestión de Adorni sigue firme, e incluso los que resonaron como su posible reemplazo ven como descabellado, en off the record, que su salida sea factible. Con la idea de pasar página, el jefe de Gabinete ya planeó una serie de reuniones para esta semana con los titulares de todas las carteras. El cronograma arranca el mismo miércoles, según pudo saber este diario, cuando se reunirá con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y con el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ambos tienen en carpeta, además, los proyectos que todavía demoran en enviar sobre el Código Penal y el paquete de Propiedad Privada. Al día siguiente, el jueves, tiene previsto un encuentro con la senadora y jefa de bloque de LLA Patricia Bullrich. Esta bilateral tiene especial relevancia dado que la exministra de Seguridad fue la única que no salió a apoyarlo en el medio de la crisis y se limitó solamente a compartir las publicaciones de Los hermanos Milei y continuar con su propia agenda, la cual incluyó además pasar por el Lollapalooza. Las tensiones dentro del oficialismo con la ministra se movieron también en el ámbito del Senado, donde los legisladores le reclaman su liderazgo individualista. “Patricia es Patricia”, es la frase que resuena en los despachos de los integrantes de la Mesa Política. Ese jueves además también planea sumar reuniones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Interior, Diego Santilli, aunque todavía no hay confirmación de la fecha por parte de estas carteras. El viernes buscará verse también con la de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el de Economía, Luis Caputo. Además, el domingo Adorni acompañará a Milei en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, junto a Karina Milei y a la ministra Pettovello, una de las figuras que sonó como eventual reemplazante en los rumores que el propio Gobierno se encargó de desmentir. La estrategia es clara: retomar la agenda, mostrar actividad y esperar que el tiempo haga su trabajo. “Políticamente murió, pero eso lo hace un buen empleado”, reconoció ante El Cronista una fuente libertaria sobre el futuro político de Adorni. Otros más optimistas ven incluso que, después de la tormenta, vaya a seguir manteniendo capital para ser candidato.