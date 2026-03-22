Fueron días largos para Manuel Adorni. El jefe de gabinete, acusado en múltiples causas tras conocerse sus viajes con su esposa, no tuvo prácticamente agenda en la última semana. Las veces que estuvo a Casa Rosada ingresó sin saludar y a paso acelerado rumbo a su despacho, donde no salía hasta retirarse. Solo se lo retrató cuando habló 15 minutos con Karina Milei durante la tarde del miércoles en el Salón de los Bustos. El exvocero no asomó en ningún momento a algún sector público, ni siquiera en aquellos espacios que lo separa un blindex, e instó a todo su equipo a que lo replicara. Sus principales asesores y empleados se mantuvieron en sus oficinas y cuando veían de reojo a algún periodista que merodeaba el balcón del primer piso, raudamente se refugiaban. La orden fue no responder ni mostrarse ante nadie ajeno, que no haya otro error no forzado. Solo algunas fuentes del entorno del ex panelista advierten que “está decepcionado” con la prensa por los informes que mencionan sus vuelos y sus propiedades. No piensa dar entrevistas y “solo se someterá a lo que pida la justicia”. El apoyo de Milei a Adorni “es total”, afirman desde ambos lados de la grieta oficial. “Manuel es Javier y el presidente eso lo tiene claro, lo interpreta como un ataque a él y Karina”, señalan integrantes del Gabinete con despacho en Balcarce 50. Si bien el mandatario desmintió la renuncia o salida de Adorni, sí es cierto que hay miembros del Ejecutivo que hicieron correr la versión que está en análisis el anuncio del desplazamiento del ministro coordinador. “El presidente anunciaría el domingo que se va Adorni y asume Karina”, eso dijeron realmente libertarios que pisan todas las semanas la Casa Rosada y que se suelen desenvolver en el trabajo sucio. ¿Sabe esto Milei? No se verificó si esos funcionarios tienen información verificada o si solo quieren empujar al comunicador a que dé un paso al costado “para no dañar a Javier como sí hizo Espert”. Pese a esa particular subtrama violeta, desde las dos facciones que predominan en los pasillos sostienen que el ex portavoz “está firme” y que las denuncias “no tienen ningún impacto real en la gente”. “De eso hablan solo ustedes, la gente está en otra cosa, en cosas importantes. No tiene que dar ninguna explicación pública”, sentencian algunos referentes de la mesa chica, quienes, sonriendo, decían que la casa de Adorni en un country bonaerense “es medio pelo” y “no hace falta declararla”. En clave electoral, cientos de dirigentes del PRO se congregaron en Parque Norte por el Consejo Nacional del partido, en su afán de mostrar despliegue territorial y creyendo que es posible un macrismo competitivo en 2027. No hubo grandes sorpresas en los primeros planos. Se puede considerar, quizás, a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia y actual legislador bonaerense, quien estuvo muy cerca de entrar al gabinete de Milei y convertirse por completo en violeta. Sin embargo, hubo una presencia que pasó desapercibida y tiene un profundo significado político, más para los amantes de las especulaciones. Se trata de Agustín Giustinian, actual secretario parlamentario en el Senado y la mano derecha de Victoria Villarruel. Es su principal alfil en el Congreso. Quienes conocen a la vice, lo señalan como la persona de mayor confianza y que se mantiene en su círculo íntimo desde que asumió en la Cámara Alta, subsistiendo a una tala permanente de integrantes de su entorno. Giustinian mantiene un conocido perfil bajo y técnico. Sin embargo, se sumó con gusto a formar las letras del PRO, junto a los asistentes al acto que ayudaron para tomar una foto con dron para resaltar la cantidad de refrentes en todo el país. Para los partidarios del macrismo, no es una gran novedad. Es un cuadro técnico del partido amarillo, fue asesor de Federico Pinedo y hasta llegó a ser candidato. Sin embargo, llamó la atención su concurrencia por la absoluta afinidad con Villarruel, quien tiene aspiraciones para el año próximo y empieza a ver eventuales coaliciones. Quienes tratan al especialista del reglamento parlamentario, dicen que, para él, las ideas de “Vicky” y las del PRO “son compatibles”. Mientras se constituyen las comisiones en la Cámara de Diputados, en la Casa Rosada se redefine el organigrama de la nueva agenda parlamentaria que impulsa LLA. Si bien toda la energía está puesta en cómo se supera las polémicas con Adorni, en algunos rincones intentan recuperar cierta iniciativa y escapar al asedio mediático que desmotivó a la mayoría de los libertarios consultados. El ala karinista realiza cónclaves herméticos, por fuera de la tradicional mesa política. Los Menem afrontan todos los frentes, tanto externos como internos. El Jefe baja la línea y ellos tejen todas las acciones para cumplir con los objetivos partidarios, legislativos y dentro del propio Ejecutivo. Siempre con el mate en la mesa. La intención es sesionar el 8 de abril para tratar la ley de glaciares. Y se discutió entre cuatro paredes cuándo y cómo se avanzaba con el resto de los temas que se anunciaron: reforma del Código Penal, leyes sobre propiedad privada y las modificaciones de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Las primeras dos tendrán prioridad porque “están los votos”. Pese a los pronósticos, el proyecto para endurecer las penas no entró al Congreso el viernes, como se preveía. Indican que “pasó por Justicia y Legal y Técnica” para los últimos detalles. Sin embargo, el objetivo central es que no ingrese por Diputados y comience a tratarse en el Senado. Está confirmado que no le gustó a Karina cómo Patricia Bullrich se atribuyó el éxito en las sesiones extraordinarias, ilustrado con un video que se la veía al frente de todas las negociaciones, con una impronta electoral ineludible para la exministra, que no oculta ninguna de sus pretensiones. Los Milei son conscientes de esa voracidad política, pero quieren opacar ese personalismo. Quieren que la reforma del Código Penal se termine sancionando y celebrando en Diputados. “Patricia ya se alzó de demasiados triunfos, que nos deje algo a los demás”, afirmó, a modo de humor y queja, un libertario, de absoluta relevancia.