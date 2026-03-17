El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se reunió este martes con los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el Palacio de Justicia, en lo que fue el primer encuentro formal entre la nueva conducción de la cartera y el máximo tribunal. El eje central de la reunión fue la situación del sistema judicial y la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en juzgados y fiscalías de todo el país. El ministerio confirmó que enviará al Senado los pliegos correspondientes para normalizar la integración de los tribunales federales, donde numerosas dependencias funcionan con subrogancias o estructuras incompletas que impactan directamente en los tiempos de los procesos. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, dijo en una de las entrevistas recientes, y mencionó el fuero de Familia, el Civil, el Penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Penal Económica como los más urgentes. La lógica es cubrir primero donde el colapso operativo ya afecta el servicio de justicia, y, tal como adelantó El Cronista, dejar para una segunda etapa los nombramientos más políticamente sensibles, como los cargos en el fuero federal penal o los que están vinculados a causas de alto perfil. El encuentro con la Corte se produjo el mismo día en que juró Santiago Viola como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Viola es apoderado de La Libertad Avanza, hombre de confianza de Karina Milei y secretario de Justicia desde que asumió junto a Mahiques. Desde ese rol tendrá la función de representar al Ejecutivo en el organismo que preside el propio Rosatti y que tiene a cargo el control disciplinario de los jueces, la apertura de concursos para cubrir vacantes y la acusación en los juicios políticos a magistrados. En la jura de Viola estuvieron presentes los diputados Gabriel Bornoroni, Gabriel Roca y Sebastián Pareja, y los senadores Nadia Márquez y Juan Carlos Pagotto, todos de LLA. La presencia del bloque completo en un acto que en otras gestiones hubiera pasado casi desapercibido marca el peso político que el Gobierno le asigna al control del Consejo de la Magistratura en esta etapa. Las partes acordaron en la reunión reforzar la coordinación institucional dentro de sus competencias para sostener la independencia judicial y garantizar la seguridad jurídica. El comunicado oficial subrayó que el diálogo con la Corte se produce en un momento en que el Gobierno impulsa reformas estructurales en el sistema judicial, lo que incluye la reforma del Código Penal, los cambios en el fuero laboral aprobados en extraordinarias y el proceso de cobertura de vacantes. El avance en los pliegos tendrá como escenario el Senado, donde la Comisión de Acuerdos quedó presidida por Juan Carlos Pagotto, designado bajo el apadrinamiento de Eduardo “Lule” Menem. La comisión deberá procesar en los próximos meses una batería de designaciones que el ministerio estima en 157 pliegos para tribunales inferiores. A ese número se suma el pliego del camarista Carlos Mahiques —padre del ministro— cuyo tratamiento está pautado para este miércoles, junto a 150 ascensos militares que el Senado postergó la semana pasada por falta de quórum.