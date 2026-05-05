El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado este martes un “auténtico escándalo” que el PP haya solicitado rebajar la pena de prisión para el comisionista Víctor de Aldama por la presunta trama de amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones, informó EFE. El socialista se ha manifestado así, en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, sobre la petición de las acusaciones populares -que lidera el PP- de que el tribunal imponga menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos que atribuyen a Aldama, lo que evitaría su ingreso en prisión. López ha subrayado que es un “auténtico escándalo” que quien “reconoce” que “se ha llevado más de cinco millones y medio de euros” por comisiones “sea el que anda libre por la calle” y pueda no entrar en prisión por una petición del PP. “En cualquier tierra de garbanzos es un escándalo de primera dimensión”, ha subrayado. Por ello ha exigido al PP que explique los motivos que le han llevado a tomar esta decisión porque, ha añadido, es “evidente” que a cualquier imputado se le pueden dar “beneficios” pero siempre que colabore con la Justicia. “¿En qué ha colaborado? Dijo que iba a aportar pruebas de la corrupción del PSOE, ¿Dónde están esas pruebas? Ya está bien”, ha espetado López. El socialista también se ha referido al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, procesados junto a Aldama en este caso, y ha pedido que la justicia haga su trabajo, determine quiénes son los culpables y “caiga el peso de la ley sobre ellos”. Ha reconocido no obstante que la imagen del exministro y exsecretario de Organización socialista sentado en el banquillo del Tribunal Supremo no es “agradable” para el PSOE, pero ha defendido que la formación “reaccionó desde el primer minuto” y lo apartó de sus filas. Por parte de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha ironizado con que el PP está “a dos telediarios de pedir una alta distinción” para Aldama porque les parece “un ser de luz”, pero ha recordado que el empresario “ha estafado dinero público en un momento donde la gente se estaba muriendo en una pandemia”. “Por tanto, tendrá que explicar el Partido Popular por qué pacta favorecer a este señor”, ha añadido en una rueda de prensa en el Congreso. También ha expresado su sorpresa por la postura del PP la diputada de Sumar Aína Vidal, portavoz de los comunes, que confía en que “personajes como Aldama terminen donde tienen que terminar, que es en la cárcel”. Sobre este tema también se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán -cuyo partido forma parte de la acusación popular que dirige el PP- quien ha subrayado que el comisionista y el resto de imputados no le inspiran “ningún tipo de confianza”. Millán ha asegurado que Vox quiere que “todo el mundo pague” porque todos son “en mayor o menor medida igual de culpables” y ha defendido que la estrategia procesal de cada uno puede ser “legítima” aunque sea “más o menos comprensible”.