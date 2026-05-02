La Corte Suprema analiza un caso clave sobre la Voting Rights Act, la norma que protege el derecho al voto frente a prácticas discriminatorias. En el centro del debate está el alcance actual de esta ley histórica y cómo se aplica hoy en los procesos electorales. Varios estados impulsaron cambios en sus mapas electorales que podrían afectar la representación de minorías. El fallo que emita la Corte podría marcar un antes y un después en la interpretación de la ley, especialmente en el rol de la justicia ante denuncias por manipulación de distritos electorales. La Voting Rights Act es una norma clave en el sistema democrático de Estados Unidos, aprobada en 1965 para garantizar que ninguna persona sea privada de su derecho al voto por motivos raciales o discriminatorios. Su importancia radica en que no solo prohíbe la discriminación directa, sino también aquellas reglas electorales que, en la práctica, terminan excluyendo a ciertos grupos. En Estados Unidos, el derecho al voto está reservado exclusivamente a ciudadanos. Por eso, aunque la ley protege contra la discriminación, no se aplica a personas sin ciudadanía. En este contexto, quienes podrían quedar inhabilitados para votar no son votantes actuales, sino aquellos que, debido a cambios en políticas migratorias o restricciones legales, podrían ver bloqueado su camino hacia la naturalización. Lo que está en juego es el impacto a largo plazo en la composición del electorado. Si ciertos grupos pierden la posibilidad de acceder a la ciudadanía, también quedan automáticamente excluidos del sistema electoral. El Temporary Protected Status (TPS) es un programa migratorio que permite a personas de determinados países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal, sin otorgarles ciudadanía. Por sí solo, no habilita el derecho al voto. Sin embargo, cualquier restricción o eliminación de este estatus puede tener efectos más amplios en el sistema político. El impacto en el mapa electoral es indirecto, pero relevante. Si se limitan las protecciones del TPS, muchas personas podrían perder su estatus legal y ver interrumpido cualquier camino futuro hacia la residencia permanente o la naturalización.