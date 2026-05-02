La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes en México. El Tribunal determinó que los padres que incumplan de manera injustificada con sus obligaciones alimentarias podrán enfrentar sanciones penales más severas, marcando un precedente que busca garantizar justicia y seguridad para sus hijos. La resolución se dio al analizar el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, caso donde una persona fue condenada por no pagar la pensión de sus hijas. Frente a dicho contexto, la SCJN confirmó que el Código Penal de Tamaulipas es constitucional y puede sancionar este tipo de abandono. La SCJN determinó que toda persona que tenga una obligación legal de proporcionar alimentos no puede eludir dicha responsabilidad sin contar con una justificación válida. La omisión intencionada de esta deber se considera un abandono que compromete de manera directa el desarrollo integral de los infantes y adolescentes. El Pleno Tribunal ratificó la sentencia condenatoria y respaldó la constitucionalidad del Código Penal de Tamaulipas, al indicar que la norma establece de manera precisa los elementos del delito y proporciona certeza jurídica tanto a los menores como a los responsables de la obligación alimentaria. La SCJN examinó la expresión “sin motivo justificado” y determinó que, en efecto, no presenta ambigüedades ni infringe el principio de legalidad, por lo que se considera válida en el contexto del delito de abandono de obligaciones alimentarias. Es importante señalar que esta conclusión refuerza el marco jurídico en relación con la responsabilidad en las obligaciones alimentarias. El Tribunal precisó que la justificación debe analizarse caso por caso, considerando la capacidad económica del deudor, supuestos de fuerza mayor u otras circunstancias reales que imposibiliten el cumplimiento de la pensión. La Corte subrayó que este enfoque flexible permite a los jueces evaluar cada circunstancia sin la imposición de criterios inflexibles que podrían perjudicar injustamente a alguna de las partes. Asimismo, enfatizó que la legislación no requiere enumerar todas las posibles causas de justificación para que el tipo penal mantenga su constitucionalidad. Es fundamental que el análisis se realice con atención a las particularidades de cada caso, evitando generalizaciones que puedan resultar en injusticias. La flexibilidad en el enfoque proporciona un marco adecuado para el examen judicial.