Macri y el almuerzo 'rosquero' en Los Abrojos: quiénes estuvieron y qué se dice de su candidatura para 2023

El ex presidente Mauricio Macri organizó este sábado una cumbre reservada en su quinta familiar Los Abrojos junto al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa e importantes dirigentes de diferentes espacios de Juntos por el Cambio. La reunión se enmarca en el marco de las especulaciones sobre una posible candidatura para las elecciones presidenciales del 2023.

El dirigente de la coalición opositora publicó una foto del almuerzo en su cuenta de Twitter: "Almuerzo en Abrojos con mi amigo Mario Vargas Llosa. Con Juliana recibimos también a su hijo Álvaro y su esposa, a Cayetana Álvarez de Toledo, Miguel Pichetto, Alfredo Cornejo, Fernando de Andreis, Joaquín de la Torre, Nacho Torres y Gerardo Bongiovanni".

"En un momento muy particular para el país, la región y el mundo entero, es enriquecedor para todos charlar sobre la realidad política y escuchar las palabras lúcidas de Mario y conocer la visión de todos los presentes", completó.

ROSCA EN LOS ABROJOS: QUIÉNES ESTUVIERON EN EL ENCUENTRO

El encuentro desarrollado en la quinta del ex presidente contó con referentes de casi todos los espacios que conforman Juntos por el Cambio . Por el lado del Peronismo Republicano estuvieron Miguel Ángel Picheto, quien lo acompañó en la fórmula presidencial de 2019, y el senador provincial bonaerense, Joaquín de la Torre. Por el lado de la UCR estuvo el ex presidente del Comité Nacional y ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Por el lado del PRO estuvieron Ignacio "Nacho" Torres, quien fue juró como senador por Chubut producto de su triunfo en las elecciones legislativas del año pasado, que rompió con una larga hegemonía peronista en la provincia. Asimismo estuvo Fernando de Andreis, ex Secretario General de la Presidencia de la Nación durante el mandato de Mauricio Macri.

El ex presidente Mauricio Macri y el senador nacional por Chubut Ignacio Torres.

El presidente de la Fundación Libertad Gerardo Bongiovanni y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ocupan el resto de la terna nombrada por el ex presidente, que ya se habían mostrado junto a él en diversas ocasiones. Una de las últimas fue en el marco del 31° aniversario del think-tank liberal, ocasión en la que Macri justificó sus aspiraciones reeleccionistas: "Venimos de 12 años muy oscuros, hay que mirar al futuro, no queremos más atajos populistas".

Ser o no ser candidato: el dilema interno de Mauricio Macri

Así como lo publicó Silvia Mercado para El Cronista, empresarios aseguran que empezó a pedir respaldos para la campaña. "Mauricio Macri sabe que tiene una carta valiosa en Juntos por el Cambio. Si se presenta como candidato a la Presidencia en las PASO de su coalición, lo más probable es que gane. Su problema son las elecciones generales , ya que todavía tiene altos porcentajes negativos que, en condiciones normales, le impedirían volver a la Casa Rosada".

"Le gustaría volver, pero no está seguro de que tenga los votos ni de que encuentre una estrategia para asegurarse el camino. Todo, en definitiva, tiene un contexto. La verdad es que ni él ni nadie puede saber qué pasará en la Argentina en los próximos meses. Acostumbrado como está a planificar y seguir a rajatabla sus planes, lo más lógico es que empiece a organizarse hacia un rumbo -la vuelta a la presidencia- aunque tal vez nunca termine de lanzarse. O sí", escribió Mercado.



El ex presidente Mauricio Macri junto al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en una recorrida por una escuela de la CABA.

Hace dos semanas, El Cronista publicó que Mauricio Macri había confesado por primera vez ante Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (los dos presidenciables del PRO) que no descartaba ser candidato a presidente. En su entorno lo negaron en forma enfática, "pero la información estaba chequeada", afirmó la periodista.