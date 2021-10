Macri confirmó que no se presentará a declarar mañana en Dolores

"Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, per o no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad". Con esa frase, Mauricio Macri confirmó el adelanto de El Cronista: que mañana no se presentará en el juzgado de Dolores donde tiene cita para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan.

El ex Presidente acaba de regresar del exterior, luego de recorrer varios países parea presentar su libro, dar charlas y por su rol en la FIFA, donde se encontraba en la primera citación a indagatoria en la que se ausentó.

" El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", reprochó el líder del PRO en sus redes.

En otro mensaje, afirmó: "Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan".

Como ya contó este diario, su letrado Pablo Lanusse, presentará un escrito en la investigación por la cual, además, le prohibieron la salida del país, cuando ya se encontraba en el exterior.

"Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez", acusó Macri.

A continuación el mensaje completo de Macri.

Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021