¿Macri candidato?: el mensaje del expresidente de cara a las legislativas

El expresidente Mauricio Macri aseguró que "estará" donde se lo necesite en las próximas elecciones legislativas.

El comentario de Macri se da luego de que el presidente Javier Milei señalara que quería hacer una alianza electoral con el PRO para las elecciones de medio término.

Tras esta sugerencia, el propio Macri accedió a esta alianza y sugirió miembros para integrar una mesa de diálogo con La Libertad Avanza y establecer acuerdos para las elecciones.

"Si los argentinos nos ratifican su confianza en las legislativas, vamos a seguir ahí, batallando, peleando por nuestro futuro, con gente capaz y honesta. Yo estaré ahí donde ustedes me necesiten, siempre intentando fortalecer esta idea, de superación, de futuro", dijo el expresidente en un acto realizado por el PRO esta tarde en Villa Pueyrredon.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acotó luego: "¡Guarda que se viene Mauricio Macri candidato!". Y agregó: "Encima el tipo nació en provincia y tiene domicilio en Ciudad, así que la puede seguir a Cristina (Fernández de Kirchner) donde haga falta".

El expresidente además destacó que el partido está "determinado a ser la mejor alternativa electoral del país" y subrayó la conducción del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el distrito donde "comenzó el cambio".

"Necesitamos legisladores que defienda la autonomía y el futuro de la Ciudad, como también tendremos los mejores candidatos a diputados nacionales y senadores en el país", agregó Macri.

El comentario del expresidente sobre la Ciudad además se inserta en las tensiones de la Legislatura porteña. Allí, La Libertad Avanza no apoyó el presupuesto enviado por el Ejecutivo local.

Además, desde el oficialismo nacional habían criticado la decisión de Jorge Macri de desdoblar las elecciones y que los comicios porteños se realicen antes que los nacionales.

Relanzamiento PRO

Los comentarios del expresidente se dieron en el acto de relanzamiento del PRO en CABA, en el que Jorge Macri aseguró: "Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad y lo vamos a hacer con firmeza. Tenemos que disputar poder y ganar".

La CABA enfrentará una instancia clave, ya que una de las dirigentes porteñas de La Libertad Avanza, Pilar Ramirez, es particularmente cercana a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

"Queremos el poder porque lo administramos bien, con responsabilidad y de cara a la gente, sin escondernos. Y queremos un Estado eficiente, liviano, que no asfixie pero además, queremos al Estado porque no es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades", agregó Macri.

"La libertad no es gritar o gruñir, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Nosotros no dejamos a nadie atrás y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en el pensamiento único", disparó el jefe de Gobierno porteño.

También le mandó un mensaje a las redes sociakes: "No me voy a quedar ni un segundo revisando likes o insultos en las redes. Si no vienen con una propuesta superadora, me doy vuelta y sigo laburando".

"Esta Ciudad no es un botín de guerra, no es parte de la Argentina que hay que romper para reconstruir, sino una parte de la Argentina que debemos cuidar y mejorar. No aflojemos. Se viene un año y una campaña electoral en el que se va a jugar mucho más que una lista, se juega un estilo de vida, principios, la capacidad de vivir en paz y vamos a dar esa batalla en cada barrio, en cada familia, en cada grupo de amigos", concluyó.