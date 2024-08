Luis Petri: "La Justicia debería dictar la prisión preventiva contra Alberto Fernández"

El ministro de Defensa, Luis Petri, sugirió que la Justicia debería dictar la prisión preventiva contra el ex presidente Alberto Fernández, luego de que su pareja, Fabiola Yáñez, lo denunciara por violencia de género. En una entrevista con el programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, Petri argumentó que "se debería dictar la prisión preventiva" para que luego "cursara el proceso". Según el ministro, existen riesgos de "fuga y de entorpecimiento de la causa" que justificarían esta medida.



Petri cuestionó el funcionamiento de la Justicia en casos de violencia de género, subrayando que, cuando se cumplen los requisitos procesales, "la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva". Expresó su sorpresa al observar que, en este caso particular, no se haya actuado con la misma celeridad, considerando la "asimetría de poder" y la posibilidad de "entorpecer el esclarecimiento de estos hechos". También mencionó que "lo que no podemos garantizar es que no existe una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar".

El ministro también hizo hincapié en la lentitud de la Justicia en casos de corrupción vinculados al poder, comparándola con la rapidez en procesos que no involucran a figuras de alto perfil. "Las demoras, las dilaciones, los retardos están a la orden del día", sostuvo, y destacó que, en promedio, las sentencias en causas de corrupción demoran 14 años. Petri propuso que la discrecionalidad judicial podría superarse mediante la protocolización de las medidas cautelares a tomar en estos casos.

Respecto a las pruebas de violencia contra Yáñez, Petri señaló que surgieron tras la inspección de los teléfonos de una ex secretaria de Fernández, en el marco de la investigación por la trama de los seguros. Cuestionó el rol del ex mandatario, afirmando que "no estuvo a la altura de las circunstancias y presuntamente habría cometido delitos".

Las imágenes de la ex Primera Dama golpeada en la quinta de Olivos, que se viralizaron, también fueron motivo de comentario para el ministro, quien expresó: "Me sorprendieron las imágenes que son brutales". Además, criticó la reacción de quienes, según él, "revictimizaron a la víctima".

En otro tramo de la entrevista, Petri cuestionó la creación del Ministerio de la Mujer, al considerar que "no servía para nada" y que estaba compuesto por "ñoquis" que no brindaban asistencia efectiva a las mujeres víctimas de violencia. "Son los municipios y las provincias los que terminan asistiendo a las mujeres", afirmó.

Finalmente, el ministro denunció que, bajo la administración de Unión por la Patria, "no le daban de comer a los soldados en los cuarteles", y que la alimentación durante los últimos seis meses de gestión fue "discontinua e irregular". Esto, según Petri, afectó el adiestramiento de los soldados, mientras que se renovaban seguros del Ministerio de Defensa con el Banco Nación.