En un contexto donde el dólar que se mantiene en calma, el especialista financiero Salvador Di Stéfano, más conocido como el Gurú del Blue, dijo que pasará con la divisa en los próximos meses y analizó las mejores opciones para invertir. Sobre la actualidad cambiaria, sostuvo que la tendencia que llevó a la cotización a retroceder desde los $1460 hasta la zona de los $1400 habría llegado a su fin. El argumento central de Di Stefano reside en un fenómeno: la inflación en dólares. “La inflación te subió el 10%, estás teniendo una inflación en dólares importante. Y si este mes viene un índice de precios que yo creo que va a venir alto, vas a tener una inflación en dólares muy importante”, señaló en una entrevista por Ahora Play. Otro punto clave, a su entender, es la política monetaria del Banco Central. El analista destaca que el Gobierno está bajando la tasa de interés (hoy en torno al 20% para cauciones) frente a una inflación proyectada que promedia el 30% anual. Esta tasa de interés negativa es, según su visión, una decisión deliberada para incentivar una mayor demanda de divisas y que “el dólar empiece a ajustar acompañando los niveles de inflación”. Explicó que la divisa debería moverse dentro de las bandas que permita “correr cerquita de la inflación y no por encima”. En este sentido, el analista propone un valor de equilibrio necesario. “Un dólar a $ 1500 hoy no me parece una cosa loca. Ayudaría al que está en la exportación a recuperar algo de margen". “Yo nunca voy a recomendar comprar dólares, porque tenés cosas más interesantes”, remarcó Di Stefano y trazó una serie de recomendaciones concretas para el ahorrista. En su lista de preferidos aparecen los bonos soberanos AL35, AL38 y AL41: “Están regalados”. Un bono como el AL35, señaló, rinde un 10% en dólares; si a eso se le suma una suba esperada del 27% para la divisa, la rentabilidad final en pesos rozaría el 40%. Como segunda opción, mencionó los bonos CER, ya que ofrecen una cobertura contra la inflación más un plus de tasa (ej.: una inflación proyectada del 30% + 3% ofrecería un retorno total del 33%). Para perfiles más conservadores, Di Stefano recomendó el AO27, un bono que rinde 5,5%, o el AN29, que ofrece una tasa del 8,8%. “Hoy los mercados hablan permanentemente y hay que escucharlos”, concluyó.