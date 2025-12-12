En esta noticia La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula un 31,4% en los últimos 12 meses

La expresidenta Cristina Kirchner reaccionó al número de inflación de noviembre, que fue de 2,5%, la más alta desde abril de este año, según informó el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves.

La exmandataria publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un extenso mensaje contra el plan económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que en noviembre de 2015, durante su mandato, la inflación era más baja.

“Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?“, escribió.

“Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado “IPC Congreso” del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri", continuó.

“O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…“, aseguró.

“Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…“, concluyó.

La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula un 31,4% en los últimos 12 meses

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre. La misma se ubicó en 2,5%, la más alta desde abril de este año.

El sector que mostró el alza más significativa fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: ¿de cuánto? Del 3,4%; Transporte también movió la aguja con un 3,0% y poco por detrás quedó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que quedó en 2,8%.

Captura X (@CFKArgentina)

En la antesala, varios relevamientos de las firmas privadas marcaban que la cifra general se ubicaría por encima del 2,3% registrado en el décimo mes del año. El alza estaría influenciada por la fuerte suba que viene mostrando la carne desde septiembre y la lista de aumentos en los servicios regulados.

El índice general de precios (IPC) muestra un incremento sostenido desde hace medio año: se ubicó en 1,5% en mayo, luego 1,6% en junio y 1,9% en julio y agosto. En septiembre, el dato volvió a superar el piso de los dos puntos con un 2,1%.