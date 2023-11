Los precios de la transición: fuertes aumentos en puerta y la incógnita del "dólar Milei"

El futuro de la economía de bolsillo es un navegador con varias pestañas abiertas.

En una, la cotización del dólar crypto, única referencia del tipo de cambio libre del lunes feriado que puede anticipar los movimientos de este martes. En otra, los precios de los activos argentinos que cotizan en el exterior, con marcadas subas.

Unas tercera, cuarta y quinta con portales de noticias, a la búsqueda de cualquier definición del presidente electo Javier Milei y del ministro de Economía, Sergio Massa. La sexta, pendiente de cualquier novedad sobre la reunión con Alberto Fernández que dé inicio a la transición formal. La séptima en la agenda de contactos, a la búsqueda de interlocutores con los equipos de La Libertad Avanza, todavía en formación.

Con todas esas variables e indefiniciones se juega la transición en los precios relativos, pendientes de los acuerdos que ya carreteaban antes del balotaje y del dólar oficial.

Por lo pronto, los supermercados esperan recibir este martes listas con aumentos de entre 35 y 40%, según les transmitieron, de manera informal, los grandes proveedores. Es una cifra similar a la que los fabricantes dicen que están atrasados los costos y a la brecha entre grandes cadenas y almacenes.

Acuerdos de precios

El primer indicio de una transición problemática sucedió este jueves, en una reunión de la Secretaría de Comercio con las cámaras que agrupan a las empresas farmacéuticas.

El secretario Matías Tombolini les pidió a las compañías retrotraer, en parte, los fuertes aumentos de la primera quincena de noviembre, que sucedieron aun con tipo de cambio fijo. "Las cámaras tomaron la propuesta y consultarán con sus asociados. El martes próximo se retomarán las conversaciones buscando llegar a un nuevo acuerdo", informó Comercio. Ahora, "el contexto cambió", respondieron fuentes empresarias a El Cronista.

Tombolini pidió a laboratorios retrotraer parte de los aumentos; quedaron en contestar este martes.

Sin tanta brutalidad, las empresas de consumo masivo esperan definiciones urgentes. Entregaban stocks mínimos a supermercados para cumplir con Precios Justos hasta el 30 de noviembre. Tenían conversaciones pendientes para esta semana con Tombolini. Ahora buscan interlocutores en La Libertad Avanza.

Algunas compañías hablan con Federico Ovejero, el ex General Motors que se reunió con empresas para acercarle a Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete, ideas para un plan industrial focalizado en bajar costos e impuestos y subir exportaciones. Otras buscan algún referente más imbuido en cuestiones de precio y comercios. No encuentran. "Por ahora, es todo absolutamente desconocido", refirieron en una gran empresa de consumo.

Este martes, las alimenticias tendrán una reunión en Copal y empezarán a poner en común una posición de cara a la transición.

El dólar

Para cuando eso ocurra, posiblemente ya haya definiciones sobre el tipo de cambio oficial. Una devaluación abrupta romperá el esquema de precios acordados que ya cruje. Según una multinacional de consumo masivo, los precios acordados hoy están 50% por debajo de lo que deberían. Otra refirió que debería recomponer sus márgenes en un 20%, de mínima. Son compañías que, con todas las restricciones del caso, todavía importan al tipo de cambio mayorista con más o menos impuesto PAIS.

La "inflación reprimida": esperan deshielo de tarifas, congelamientos y dólar

La transición, problemática desde el lado de los precios, también lo es desde la ventana de importaciones. "Veremos quién atiende el teléfono por las SIRAS y la deuda comercial", indicaron en una gran empresa. Las compañías acuden a mecanismos de cobertura para que los pesos que no pueden cambiar por dólares para pagar importaciones no pierdan contra el tipo de cambio. Un cambio en las reglas de juego podría provocar un descalabro. El antecedente fue la masificación del impuesto PAIS, que encareció el pago de las importaciones, pero no remuneró a esos pesos "dolar linked".

Los combustibles están en su propio limbo. El precio de la nafta suele seguir al dólar oficial, pero ya venía rezagado. Hasta ahora, el Estado marca precio de manera informal, vía YPF.

Un salto cambiario abrupto conlleva otro problema, sobre todo para las multinacionales: los activos pasarán a valer menos en dólares y eso repercutirá en los balances y los reportes a casas matrices, en buena medida acreedora de la creciente deuda comercial.