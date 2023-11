Importaciones SIRA, nuevo dólar y la inflación reprimida: la deuda pendiente para la transición

Precios pisados de los combustibles, los servicios públicos de luz, gas y transporte, los alimentos y los medicamentos. El nuevo dólar para importaciones y exportaciones, con la tendencia a la unificación cambiaria. La montaña de pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) como las Letras de Liquidez (Leliq).

La renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la creciente deuda comercial por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Estos son varios de los temas pendientes de la economía que deberán empezar a resolverse en las próximas horas, en el inicio de la transición hacia la presidencia de Javier Milei.

Con Raúl Rigo y Miguel Pesce como funcionarios económicos a cargo, el dólar oficial tenderá a acercarse más por lo menos a los $ 500, que era el precio que se pagaba a los exportadores hasta el viernes pasado.

La altísima inercia inflacionaria, que tuvo un leve y breve respiro en octubre, volverá a despegar hacia los dos dígitos mensuales, a medida que se reacomoden los precios relativos. Uno de ellos es el de los combustibles, que a principios de mes tenían un atraso cercano al 20% en relación a la paridad de importación, según una presentación que hizo la petrolera YPF ante sus inversores.

La futura unificación cambiaria que vendrá de la mano de Milei, quizás antes de la dolarización, determinará la magnitud de los próximos ajustes de nafta, gasoil, luz, gas, trenes y colectivos. En el caso de los combustibles, un dólar a $ 1000 llevaría el precio promedio de los combustibles a $ 968 si el crudo local se mantiene a 56 dólares por barril; en cambio, si rige un valor para el petróleo más cerca al del mercado internacional, el litro de nafta y gasoil rondaría los $ 1232 , según un análisis que hizo la consultora Economía & Energía.

Programa de estabilización económica

Como contó El Cronista, un programa de estabilización macro que incluya un retiro de subsidios conllevaría un aumento al triple de las tarifas eléctricas promedio a nivel nacional para los segmentos que todavía mantienen la ayuda del Estado , y sin contar que en la Ciudad y el Gran Buenos Aires el margen de la distribución tiene un atraso del 100%. Por otro lado, según los empresarios de colectivos, la tarifa real ronda los $ 400, un precio que es al menos 8 veces más alto que lo que pagan en promedio los usuarios.

Otro desafío será cerrar la brecha entre los precios de supermercados y almacenes, que va del 50% al 100% en el caso de algunos productos con Precios Justos.

El fin de los Precios Justos determinará un reacomodamiento hacia los valores que rigen en donde no está ese programa, como almacenes

Y en lo monetario, el stock de pasivos remunerados supera el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), mismo nivel que cuando estallaron las Letras del Banco Central (Lebac) en 2018 y se disparó la inflación del 24% al 48%.

La otra deuda

Además de enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi u$s 12.000 millones entre lo que queda del año y abril de 2024, entre pagos de capital e intereses al FMI y otros organismo internacionales, el flamante gobierno deberá resolver el stock de deuda comercial que se incrementó en 2023, por la falta de divisas.

La disponibilidad de dólares para importar será uno de los principales ejes que deberá definir el equipo económico de La Libertad Avanza (LLA). En el último tiempo, el "cepo" fue blanco de discusión entre distintos actores del sector privado con el Gobierno que estiró al máximo los plazos de pago para resguardar las reservas de un BCRA en crisis por la sequía, que restó u$s 20.000 millones.

Además de precisar si continúa utilizando las SIRA a partir del 10 de diciembre, el nuevo gabinete económico asumirá una deuda comercial con los importadores que asciende a u$s 54.000 millones, de los cuales u$s 43.000 millones corresponde a bienes y otros u$s 11.000 millones a servicios -vía SIRASE-.

El stock que más ha crecido en este último tiempo es el de bienes, con un alza del 96% en relación a diciembre de 2021, mientras que el volumen de pagos pendientes de servicios creció 30% , según el análisis de Romano Group en base a datos de la autoridad monetaria. Esta tendencia se aceleró en el inicio del proceso electoral, con mayores permisos para importar en SIRA pero con una multiplicación de errores al momento de validar los pagos, lo que frenó el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

" Las importaciones no van a tener restricciones: SIRA, SIRASE y las disposiciones del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se eliminan de entrada ", comentó uno de los asesores de Milei cuando se disputaba el ingreso de LLA al balotaje.

El referente libertario tiene en su círculo íntimo a Diana Mondino, economista de larga trayectoria en el comercio internacional que se perfila como canciller y, además, ha incorporado a los economistas Carlos Rodríguez y Roque Fernández, ambos funcionarios durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Campo y comercio exterior

La plataforma de Milei promete la quita de restricciones cambiarias y del cobro de derechos de exportación, y la generación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo. En respuesta directa al sector agropecuario como "aliado principal", en una carilla se detallan acciones de incentivo concretas.

Además de la eliminación de "todas" las retenciones "sin excepciones" incluye la negociación de eliminación del impuesto a los ingresos brutos y un plan de mejoras de infraestructura "por iniciativa privada".

En relación a la administración del comercio exterior, Milei ratificó que los privados pueden comercializar con distintos países sin la intervención del Estado.

María Florencia Zanikian, especialista en comercio internacional, señaló que "todas las prohibiciones económicas y no económicas en el comercio internacional las definen los Estados ya que tienen la responsabilidad de bregar por la salud de su población y la defensa de su economía". Por eso, el futuro de la relación con China y Brasil también abre un signo de interrogación.