Los políticos se suben a Twitch: ¿nueva estrategia para llegar a los jóvenes y ganar votantes?

La popularidad de Twitch, una plataforma dedicada a la transmisión de videos en vivo por streaming , fue acaparada en sus raíces principalmente por influencers y aficionados a los videojuegos. Sin embargo, el ámbito de la política se está abriendo a este espacio y se está dejando atravesar por el novedoso formato que ofrece este portal.



Según la página web oficial de Twitch, los servicios están disponibles para mayores de 13 años. Lanzado en 2011, este sitio se presenta como el canal más importante de difusión en streaming (flujo sin descarga de internet) de videojuegos de consola o PC a nivel mundial. Mediante el canal es posible ver a los "gamers" jugar en vivo y a su vez permite interactuar con ellos mediante una funcionalidad de chat incluida en la plataforma.

No obstante, ya son varias las figuras públicas -como artistas, youtubers y jugadores de fútbol- que se animaron a debutar en Twitch con otros motivos; y los políticos no fueron la excepción. ¿Acaso se trata de una estrategia para llegar a los más jóvenes y así ganar más adeptos?

Uno de los casos más rimbombantes dentro de la política argentina fue Alberto Fernández. A finales de mayo pasado, en la Quinta de Olivos, el Presidente y el humorista e influencer "militante" Pedro Rosemblat mantuvieron un encuentro que fue transmitido por Twitch. En esa ocasión, el mandatario emitió declaraciones sobre la negociación de vacunas con Pfizer, en las que aseguró que el laboratorio puso "más obstáculos" para firmar un acuerdo; habló sobre su relación con Cristina Kirchner y se refirió a la deuda con el FMI.

Sobre su vínculo con la vicepresidenta afirmó que se llevan "mucho mejor de lo que se cree". "Hay toda una historia de que ella viene acá, me pega cuatro gritos y yo salgo sumiso a hacer lo que dice. La verdad que no soy tan sumiso y tampoco Cristina pega cuatro gritos. En los grandes temas no tenemos diferencias, las diferencias asoman en cómo lo hacemos", expresó el jefe de Estado en aquel momento.

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, había expresado: "Macri dijo que estamos negociando mal con el FMI; me metieron el problema y después me explican cómo resolverlo".

Los economistas, referentes liberales y precandidatos a diputados nacionales, José Luis Espert (por la provincia de Buenos Aires) y Javier Milei (por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) no se quedaron atrás y también decidieron desembarcar en Twitch. Ambos fueron entrevistados a través de la mencionada plataforma por Julián Serrano (27), cantante, actor y uno de los primeros youtubers.

El 6 de julio pasado, Espert dejó un contundente mensaje en dicho sitio: "La gente está cagada de hambre, cagada de miedo, la cagaron con la pandemia, la cagan a impuestos, la cagan. Basta de eso, hay que dar vuelta la página". Según opinó, todos somos "un poquito" responsables de la "decadencia tan grande" que sufre Argentina y "no se explica con un gobierno malo, sino con un montón de gobiernos malos votados por un pueblo que piensa mal ". Entonces, "voten algo diferente", indicó el ex candidato presidencial.

Sostuvo que "La solución no está entre votar el mal menor; los Duhalde, los Cristina Kirchner, los Alberto Fernández, los Macri, los María Eugenia Vidal" porque "ya fracasaron todos esos". Hay que votar algo por fuera de la grieta, advirtió, algo nuevo. "El único motivo por el cual me metí en política no es para hacer política, sino para usar la política para cambiar el país para el bien de la gente", aseguró Espert.

Milei, por su parte, en la conversación que mantuvo con Serrano reveló: "Si yo fuese Presidente, la primera partida que hago es cortarle todo el financiamiento a los zurdos. Si son tan buenos, que vayan y trabajen ". A su vez, resaltó que "si Argentina abraza las ideas del liberalismo, en 35 años se transformará en un país desarrollado". Y según pronosticó, en los primeros 10 años ya se podrá conseguir la mitad de ese crecimiento.

El precandidato por el frente "La Libertad Avanza" también aprovechó el canal para recordar que este sábado 7 de agosto lanzan su campaña a las 16 en Plaza Holanda, en Palermo. "Es el mismo lugar en el que el año pasado me comprometí con mis seguidores a meterme en política para sacar a estos políticos corruptos a patadas en el c.... Y así lo estamos haciendo ", sentenció.

Malena Dip, Mg en Gestión de Contenidos y especialista en comunicación digital en la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, fue consultada por El Cronista sobre la aparición de los políticos en Twitch y si esto se debe a una estrategia para obtener más votantes de cara a las urnas. Según su perspectiva, la mayoría de los funcionarios entendió que las campañas de este año , a causa del contexto de pandemia, "tienen que estar en digital" . Empero, la también docente de la UCA aclaró que "estar en digital, no significa que sean digitales".

"Muchos siguen haciendo comunicación tradicional en un medio digital", apuntó. Y en esa línea aseveró que resulta necesario captar al voto joven, "pero el equipo digital no debe pintar al candidato como ‘súper joven' y que esté jugando en Twitch, cuando personalmente es otra persona".

A modo de ilustración, Dip citó el caso de Alexandria Ocasio-Cortez (31), miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU, quien también se subió a la plataforma. En ese eje, consideró que "a AOC le funciona estar en Twitch y jugar al Among Us, porque es nativa digital y entiende".