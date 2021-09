Los pases de factura internos reclaman mejoras de salarios, empleo y actividad hacia noviembre

Tras el revés en las PASO 2021, en las próximas semanas el Gobierno enfrentará duros datos de la gestión económica, de la mano de las cifras de empleo y pobreza de la primera parte del año, con una inflación que acumula un 32% hasta agosto, por arriba de lo previsto para todo el año.

En la agenda del Gobierno, las próximas medidas apuntan a mejorar los niveles de actividad y avanzar con las políticas para generar empleo y recomponer salarios por arriba de la inflación , la gran promesa de la gestión de Alberto Fernández para este año todavía es una deuda. El fuego amigo apunta a la pérdida de ingresos como una de las razones de la derrota del domingo en las PASO.

A fin de mes se conocerá el dato de pobreza del primer semestre. Mientras los empresarios temen que el Gobierno se radicalice y la Cámpora gane lugar, los cuestionamientos recaen sobre la organización kirchnerista. "Hay hambre en los barrios", planteó el líder piquetero Luis D'Elia, que criticó el armado de listas únicas.

"Desde 2020 no acaba de caer el salario. La pandemia es gran parte de la razón, pero de excusas no se come cuando el salario promedio de 760 dólares al oficial y 420 al paralelo", remarcó la economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Eva Sacco. Los dardos apuntan contra el latiguillo del ministro de Economía Martín Guzmán.

"La economía tranquila ni alcanza ni alcanzó ni alcanzará para nadie mas que el FMI. Gramsci advertía: "cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, nacen los monstruos". Ojo con el fascismo. Dejen comer a la gente y paren de boludear ", remarcó sobre las medidas oficiales y también el avance del libertario Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires.



En el cierre de campaña del jueves pasado, Cristina Fernández de Kirchner le apuntó al macrismo por la caída del salario en dólares y recordó que a la salida de su Gobierno tenía "el salario en dólares más alto de América latina" aunque el dólar estaba artificialmente anclado en $ 9.



Medidas en análisis

En ese marco, el Gobierno convocará hacia fin de mes al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo vital y móvil y alinearlo a las paritarias privadas que lograron subas del 45%, en línea con los pronósticos privados para la inflación de este año.

"Escuchamos el mensaje de las urnas. Sabemos que nos votaron para que generemos trabajo y les mejoremos la vida. Y que tiene que ser más rápido. Lo vamos a hacer", aseguró el día después de la derrota electoral el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.



Uno de los sectores donde impactó la pérdida de ingresos son las jubilaciones. Guzmán aseguró la semana pasada que se otorgaron bonos para compensar la caída de ingresos y que ahora están mejorando con las nuevas subas de Anses pero si bien alcanzaron a la mayoría de los jubilados que cobran la mínima, en los haberes más altos las jubilaciones perdieron.

Las jubilaciones mínimas compensan pérdidas pero el resto pierde

Para mejorar la actividad, el Gobierno presentó hoy un nuevo proyecto de ley de compre nacional , con el que espera que se generen 30.000 puestos de trabajo. Pero la reacción debe ser más rápida de cara a noviembre. En ese marco, la próxima semana retomará el plan de empalme entre planes sociales y empleo privado que ya se puso en marcha para el sector del trabajo rural antes de las primarias.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

La generación de empleo privado es uno de los pilares que marca el Fondo Monetario para la salida de la Argentina. El organismo que dirige Kristalina Georgieva apunta al trabajo desde el sector privado como una forma de bajar el gasto social, que hoy es difícil de achicar. De todas formas, en el Presupuesto 2022 Guzmán presentará un déficit fiscal menor al 4,5% de este año.

Y mientras las críticas internas apuntaron al efecto de la negociación con el FMI , el Gobierno apuntaba a las señales de moderación fiscal pero con estímulos pero el reordenamiento interno puede afectar la negociación con el Fondo. Y también la inyección de gasto puede generar efectos disruptivos si implican mayor emisión monetaria, que tensionaría al dólar. El Fondo mantiene restricciones sobre cuánto debe intervenir el BCRA y la clave son las reservas.

En ese marco, el Gobierno podría adelantar un acuerdo con el FMI si el frente cambiario se complica. La próxima semana vencen u$s 1.800 millones del primer pago de capital con el FMI y hay otro similar el 22 de diciembre. Si el acuerdo llega antes de esa fecha, esos dólares podrían 'ahorrarse' y mejorar la posición del BCRA.