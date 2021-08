Los números que agita el Gobierno para negar un éxodo masivo de empresas

Apresuradamente, el Gobierno se esforzó en el inicio de la semana de despejar la sensación de fracaso económico que provocaron las recientes noticias de empresas que decidieron migrar de la Argentina , ya no solo de gran tamaño -como Falabella, Latam, Walmart o Metlife- sino además pequeñas compañías de capitales extranjeros para las que los números no dan más.

Sin embargo, las noticias tienen asidero en la realidad, al punto de haber provocado la intervención de los funcionarios. Por caso, la Casa Rosada disparó reclamos contra dos compañías, Dow y Bayer , por cerrar sus negocios en el país sin antes sentarse a negociar condiciones.

Molestos con estas versiones periodísticas en momentos de debilidad por el escándalo de la fiesta privada ocurrida en Olivos durante el confinamiento más estricto, en julio de 2020, el Frente de Todos improvisó una campaña en redes sociales, considerando una "mentira" el "éxodo de empresas". El presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, fueron de los primeros en darle "retuit" en la red social del pajarito.

Lejos de la campaña electoral, los despachos del Poder Ejecutivo que llevan el pulso de la economía real refutaron los datos, y aseguraron que en un año y medio de gestión se alocaron casi 900 inversiones por u$s 33.673 millones, encaradas por compañías de capitales extranjeros, nacionales y de composición mixta.

Los datos procesados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) en base a información del ministerio de Economía dan cuenta de inversiones que llegaron a sectores, principalmente, con capacidad exportadora. Avanzaron proyectos en la minería, el sector automotriz, de hidrocarburos, logística, energía eólica, hotelería y de la economía del conocimiento, entre otros.

Quiénes vienen, quiénes van

Para contrarrestar lo que ven como una campaña de fake news, el Gobierno destacó que Volkswagen anunció una inversión por u$s 650 millones para fabricar la SUV Taos. Sin embargo, dicha inversión de la automotriz alemana se anunció en 2017, siendo entonces presidente Mauricio Macri.

A la vez Galaxy Resources Ltd prevé invertir u$s 153 millones para producir 32.000 toneladas de litio apto para hacer baterías. Todo el proyecto supondría un desembolso de u$s 466 millones de dólares. En Salta, la empresa de litio más importante del mundo, la china Ganfeng Lithium, invertirá más de u$s 580 millones.

En el racconto oficial, subrayan que Topper anunció inversiones por más de $ 500 millones para aumentar su volumen de producción. También del sector calzado, la pyme Calzados Blanco (radicada en Rosario desde hace 30 años) anunció un acuerdo para duplicar la producción local de las marcas Diadora y Athix, al cerrar un convenio con Bicontinentar Footwear Technologies.

Holcim, segun el Gobierno, está encarando la última etapa de la inversión por u$s 120 millones para una nueva línea de producción de cemento, en tanto Kimberly-Clark volcaría u$s 20 millones de dólares en San Luis para desarrollar una nueva plataforma de pañales y así aumentar exportaciones a países de la región.

