Argentina alcanzó en octubre de 2025 el máximo nivel de producción de petróleo de su historia, con 859,5 mil barriles por día, según datos oficiales. El récord se supera casi 30 años después del hito alcanzado en 1998, pero con una diferencia fundamental en la reconfiguración total del mapa petrolero.

Actualmente cuatro empresas concentran más del 75% de la producción total: YPF, PAE, Vista y Pluspetrol. A diferencia de otros importantes sectores, como el agropecuario, en el energético los cuatro primeros jugadores están liderados por argentinos. Solamente con el top 10 de empresas ya se alcanza más del 90% del mercado. Del ránking de las 10 primeras, el 80% son argentinas.

En el nuevo mapa se observa que tradicionales productores del convencional cedieron terreno, surgieron jugadores del shale e YPF se volvió más dominante, en un sector cada vez más concentrado en Neuquén.

Según un informe de la consultora Economía y Energía, el último dato de septiembre de 2025 da cuenta de que la producción de petróleo por empresa operadora estuvo encabezada por las siguientes cinco empresas: YPF (45%), PAE (13%), Vista (9%), Pluspetrol (7%) y Shell (3%).

Sin embargo, para hacer la comparación del mapa petrolero entre 2025 y 1998 , Nicolás Arceo, director de Economía y Energía, consideró los últimos datos anuales disponibles de 2024, en base a la Secretaría de Energía, ante la consulta de este diario.

Allí se observa que los primeros 10 productores petroleros superan el 90% de la participación del mercado. Estos son: YPF (48%), PAE (15%), Vista (8%), Pluspetrol (5%), Shell (5%), Tecpetrol (3%), CGC (3%), Total Energies (2%), Phoenix (2%) y Capsa (1%).

El liderazgo de YPF no es una novedad. También ocurría en 1998, récord anterior de producción. Sin embargo, en ese momento estaba gestionada por la petrolera española Repsol, hasta que fue estatizada en 2012: hoy el 51% está en manos del Estado argentino y de las provincias, y el 49% restante cotiza en el mercado. Lo que sí, YPF amplió su participación: a fines de los noventa tenía el 40% del mercado, y ahora concentra casi el 50%.

Lo que tampoco cambió fue el liderazgo de empresas argentinas. Actualmente lideran YPF, cuyo CEO y presidente es Horacio Marín. Le sigue Pan American Energy (PAE), cuyo CEO es Marcos Bulgheroni y su presidente es Alejandro Bulgheroni. PAE e s el principal productor privado del país , en una sociedad conformada entre la ex British Petroleum y Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni y la compañía china Cnooc.

En tercer lugar del podio está Vista, fundada hace tan solo 8 años. Si bien fue fundada por el argentino Miguel Galuccio, primer presidente de YPF luego de su estatización con Cristina Kirchner, la compañía fue creada en México y cotiza en la Bolsa de Nueva York. En cuarto lugar se encuentra Pluspetrol, fundada hace 48 años por los empresarios Luis Rey y Héctor Poli. El actual country manager de Argentina es Julián Escuder.

En 1998, anterior récord, también encabezaba YPF, aunque en ese momento de capitales españoles (Repsol). En el podio había otras empresas argentinas, pero que ya no son líderes. Después de YPF (40%), en segundo lugar estaba Pérez Companc (11%), que en 2002 se vendió a la brasilera Petrobras . El Grupo Pérez Companc hoy tiene en su holding a Pecom, que opera en campos maduros y se especializa en servicios.

En tercer lugar a fines de los noventa estaba Petrolera San Jorge , luego vendida a Chevron en 1999. En cuarto lugar estaba Astra, luego adquirida por Repsol.

De las cuatro primeras de hoy, se observa que YPF mantuvo y amplió su liderazgo . PAE pasó de estar en el sexto puesto de producción petrolera a estar en el segundo, y Pluspetrol pasó del octavo al cuarto. Vista directamente no existía: fue fundada en 2017.

Entre las 10 principales empresas de hoy, 8 están lideradas por argentinos. A YPF, PAE, Vista y Pluspetrol se suman Tecpetrol, del Grupo Techint; CGC, del grupo Corporación América; Phoenix, cuyos accionistas son José Luis Manzano de Integra Capital y el fondo suizo Mercuria Energy. También está la argentina Capsa, cuyo accionista mayoritario es la familia Götz.

Las únicas dos multinacionales son Shell, de origen holandés, y la francesa Total Energies.

En el sector energético hay coincidencia de que el auge petrolero a ctual seguirá creciendo hasta superar 1,5 millones de barriles diarios de cara al 2030, según estimaciones del Instituto de Petróleo y Gas (IAPG). Ese volumen colocaría a Argentina como un país productor y exportador con peso propio en América Latina. Los principales desafíos pasan por la infraestructura, la mano de obra, el financiamiento y la necesidad de que lleguen más jugadores al mercado, no solo para la producción sino para todos los servicios asociados.

Nicolás Gadano, economista de Empiria, consideró que “la diversidad de empresas es un activo muy importante”, pero planteó que se necesitan más compañías y nuevos actores, con el capital suficiente para acelerar el desarrollo”.