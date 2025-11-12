Vista, la energética que fundó y lidera Miguel Galuccio, invertirá más de u$s 4500 millones en Vaca Muerta para aumentar su producción de petróleo un 60% en 2028. Así lo anunció el propio empresario, en la presentación del plan estratégico que realizó en el Investor Day de la compañía, celebrado este miércoles. La firma, principal productor independiente de petróleo no convencional de la Argentina, quiere alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) al cabo de los próximos tres años. La siguiente meta será llegar, en 2030, a 200.000 barriles. Los u$s 4500 millones de inversión se suman a los más de u$s 6000 millones que Vista ya desembolsó desde su llegada a la Argentina, a inicios de 2018. Desde entonces, se consolidó como el principal productor independiente de crudo y mayor exportador de petróleo del país. En los próximos tres años, la empresa proyecta ingresos por exportaciones de u$s 8000 millones y un ebitda ajustado de u$s 2800 millones en 2028. Esto será un crecimiento del 75% contra la estimación de ese indicador de este año. “Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento, que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora. En un contexto global en el que la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, como nuestra compañía, marcarán la diferencia”, celebró Galuccio, frente a más de 15 representantes de entidades financieras del mundo, como Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS. Entre 2026 y 2028, agregó, Vista prevé generar un flujo de caja libre de unos u$s 1500 millones por año, considerando un escenario de precio Brent de u$s 65/70 por barril. Este nivel de generación de caja, explicó el fundador y CEO de la empresa, permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo. En la presentación, Vista reseñó que, desde el anuncio de su primer plan estratégico, en 2021, incrementó tres veces su producción y cuatro veces su ebitda ajustado, que pasó de u$s 380 millones a u$s 1600 millones en 2025. Además, el valor de su acción -que cotiza en las bolsas de México y Nueva York- subió a una tasa anual compuesta del 73%, lo que la posicionó entre las empresas de exploración y producción (E&P) con mejor desempeño a nivel global. Actualmente, Vista está ejecutando un plan de inversiones de u$s 2500 millones lanzado hace tres años, con el objetivo de alcanzar los 100.000 barriles de producción, inicialmente, en 2026. Ya el año pasado, la empresa había anticipado esa meta para 2025. Algo que alcanzó rápido, tras la compra, a mediados de abril, de los activos de Petronas en Vaca Muerta, por u$s 1200 millones. Eso le permitió consolidar sus propias áreas -en particular, su yacimiento estrella, Bajada del Palo Oeste-, con el 50% que la malaya tenía en La Amarga Chica, bloque operado por YPF. Con esa incorporación, Vista se aseguró esa capacidad de 120.000 barriles. Ya en el primer semestre, la energética de Galuccio superó los 102.000. Al 30 de septiembre, cerró con 126.800, un 7% más que al 30 de junio y un incremento del 74% contra sus volúmenes del tercer trimestre de 2024. Al mismo tiempo, elevó sus niveles de eficiencia, con una reducción del 6% en su lifting cost, a u$s 4,4 por barril. Hace tres semanas, la empresa difundió sus resultados del tercer trimestre de 2025. Allí, ya había anticipado que, después de cerrar un tercer trimestre con un crecimiento del 74% en producción y del 90% en su utilidad neta, aceleraría su paso en Vaca Muerta para llegar a los 130.000 barriles diarios antes de fin de año. Para eso, anunció una ampliación de u$s 100 millones, a u$s 300 millones, su inversión prevista para el actual periodo, hasta totalizar aproximadamente u$s 1300 millones el desembolso de 2025. "Vista proyecta acelerar actividad en el último trimestre del año, poniendo en producción entre 12 y 16 pozos en los próximos tres meses, lo que llevará a un total de entre 70 y 74 pozos conectados en el año“, había anticipado Galuccio en aquel call.