Los ingresos de provincias tendrán una fuerte caída en 2024, incluso con Ganancias: cuánto perderán

Los gobernadores deberán hacer malabares para cerrar las cuentas en 2024. En medio de la discusión por la reversión del impuesto a las Ganancias -que no muchos están dispuestos a acompañar-, las provincias deberán enfrentar un año en que caerá tanto la coparticipación como la recaudación propia, atadas ambas al nivel de actividad económica.

Por ahora, los ruidos se vinculan a lo urgente de la transición. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció que pagará en dos cuotas el medio aguinaldo y los salarios de enero. Río Negro también confirmó, este lunes, que abonará en dos veces el pago del Salario Anual Complementario que corresponde hacer en diciembre. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio cerró un préstamo con el banco provincial para cubrir, con $ 30.000 millones, el pago de haberes y aguinaldos, mientras busca cubrir unos u$s 17 millones que necesita para cumplir con un vencimiento de deuda en moneda extranjera del mes próximo.

Pero el escenario general es más duro. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) afirmó que, en base a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las provincias perderían, este año, recursos por 0,48% del PBI si queda firme la eliminación de Ganancias para la cuarta categoría.

Además, la recaudación por IVA caería en 0,87 puntos del PBI, según Iaraf, solo por el efecto de los anticipos aduaneros con los que la administración saliente cubrió el bache de la sequía, pero que significarán menos recursos para 2024. De ese total, las provincias sentirán una caída de 0,45% del PBI. En total, entre IVA y Ganancias, los distritos recibirían casi un punto del Producto menos en recursos.

En IVA, vale decir, los reintegros son con recursos del Tesoro Nacional, por lo que el "Compre sin IVA" no afecta a la coparticipación y hasta podría impulsarla al formalizar operaciones.

El reparto de pérdidas

La más afectada será la provincia de Buenos Aires, que recibiría 0,2 puntos menos del Producto por IVA y Ganancias. La siguen Córdoba y Santa Fe, con una caída de 0,08 puntos en total. El resto sufrirá recortes de entre 0,02 y 0,04 del PBI, según Iaraf.

Rogelio Frigerio consiguió recursos para salarios y aguinaldo en Entre Ríos y prepara un ajuste.

Pero ese duro escenario no contempla, todavía, la esperada caída de la actividad que repercutirá tanto en la recaudación de IVA como en la de Ingresos Brutos. El impuesto en cascada es el principal tractor de los ingresos provinciales y explica, aproximadamente el 70% de lo que recauda cada distrito.

Nadin Argañaraz, director del Iaraf, espera que la baja de la coparticipación producto del mix entre el anticipo de IVA y la recesión esperada sea de entre 5 y 8% real, descontada la inflación, si se revierte la quita de Ganancias. La magnitud dependerá de la caída de la actividad. Las recaudaciones "propias" por Ingresos Brutos caerían entre 3 y 5 puntos porcentuales. "Por eso, pueden pensarse tres escenarios sobre el financiamiento genuino de las provincias, con caídas de entre 3 y 8 por ciento real", afirmó el especialista.

Recorte a PBA

En ese duro contexto, el Gobierno plantea un fuerte ajuste en las transferencias no automáticas de 0,5% del PBI. Se recortarían 7 de cada 10 pesos que la administración nacional envía a los distritos, sobre todo a Buenos Aires.

Kicillof y Miley, en medio de la tragedia de Bahía Blanca.

En una columna que publicó en Página/12, el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, se quejó: "De cada 100 pesos que distribuye el gobierno nacional, 89 se reparten por coparticipación y la PBA recibe algo más que 20, mientras que 11 pesos se distribuyen de forma no automática y la provincia recibe el 40%, es decir, entre 4 y 5 pesos. Esto hace que la provincia de Buenos Aires reciba entre 24 y 25 pesos de cada 100 que distribuye el gobierno nacional", escribió. El punto: las transferencias no automáticas no compensan lo que la provincia que concentra al 40% de la población nacional cede por coparticipación.

Algunas provincias comenzaron a contener daños. En Santiago del Estero, Gerardo Zamora anunció un ajuste fiscal. En Entre Ríos, donde notan que la coparticipación ya cae pero que los ingresos propios todavía sobreviven, Frigerio avisó que "pasará la motosierra en serio sobre el gasto de la política".

En Buenos Aires, Axel Kicillof deberá batallar por los recursos para la próxima paritaria y sufrirá un efecto rebote: el congelamiento de planes sociales afectará, sobre todo, al cinturón metropolitano. La pobreza incremental también "derrama": será menos actividad en los comercios de primera necesidad y menos recaudación propia.