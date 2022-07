Sin reacción: los bonos siguen operando en rojo tras los anuncios de Silvina Batakis

Los bonos argentinos inician la semana sin grandes cambios, pese a la señal fiscal de Silvina Batakis. En su primera conferencia de prensa como ministra de Economía, enumeró una serie de medidas económicas que, de momento, no parecen convencer al mercado.

Los bonos soberanos argentinos se acoplan este lunes al comportamiento negativo con el que Wall Street inicia la semana, en el inicio de la temporada de balances.

Batakis sin crédito en los mercados: ¿cuánto más pueden caer los bonos?



Crujen las reservas: el BCRA sigue perdiendo millones de dólares por dos factores clave



Los bonos abren en rojo

Todos los tramos de la curva soberana inician el lunes con signo negativo.

En la parte más corto, el Global 2029 y Global 2030 operan con caídas respectivas de 0,41% y 0,5%. En el caso del Global 2035 y 2038, estos caen 0,28% y 0,7% respectivamente, mientras que en el Global 2041 y 2046 se ven retrocesos respectivos de 0,63% y 0,6%.

En el acumulado de la última semana, la deuda muestra pérdidas de 14% en promedio y en el último mes las caídas llegan al 23% en promedio.

El discurso de Batakis no tranquiliza

Las palabras de Silvina Batakis no parecen haber convencido al mercado. Desde la mesa de dinero de un banco local señalaban que hay un mensaje fiscalista en su discurso aunque no hay ningún shock que logre anclar expectativas.

"El mercado esperaba quizá algo más de Batakis. Un plan un poco más amplio que apunte hacia medidas de ajuste fiscal. Hay mucha expresión de deseo en el discurso pero las medidas no son las que se requieren en momentos como este, contemplando que los bonos se desplomaron y que el dólar subió 50% en el último mes", alertaron desde un banco local.

Dentro de los datos que más resalta el mercado es que la ministra confirmó que el acuerdo con el FMI se mantiene intacto. "Se mantienen las cuotas acordadas con el FMI. Este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo a la Argentina en un momento de máxima especulación", dijo Batakis.

Además, agregó: "Vamos a respetar el cronograma de emisiones previsto. Vamos a ir a un terreno de tasas de interés positivas con los instrumentos del sector público nacional. Además, el Estado va a ofrecer otros tipos de instrumentos para quienes quieran invertir cubriéndose de eventuales variaciones en el tipo de cambio".

Desde que salieron a cotizar, los bonos acumulan una pérdida de hasta 62% y caen 44% en lo que va del año.

Los bonos operan por su valor de recupero y con tasas de interés superiores al 45%, lo cual demuestra que el mercado desconfía de la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos financieros.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) entienden que el mensaje de Batakis de seguir en línea con el FMI es positivo, aunque no calma las tensiones.

"Las medidas anunciadas no trajeron ninguna sorpresa y esto ayuda a evitar profundizar aún más los ruidos actuales. Sin embargo, creemos que no son suficientes para corregir los desequilibrios actuales. Además, faltan detalles sobre la implementación de varias de estas medidas en la práctica para entender la magnitud de su efecto en los números fiscales", dijeron.

Sigue el deterioro de las expectativas

La tensión financiera se mantiene, con el riesgo país iniciando la semana en 2648 puntos. De esta manera, desde que el Gobierno llevó a cabo el canje de deuda, el indicador que mide JP Morgan subió 145%.

Por otro lado, el contado con liquidación cerró la semana pasada en $ 297, habiendo tocado los $ 300.

Así, en la semana que pasó, el dólar subió 17% y acumula un avance del 50% en el último mes, en medio de fuerte desconfianza sobre la macro local.

El ajuste en los bonos muestra también un deterioro de las expectativas macroeconómicas, las cuales están alineadas con el último Relevamiento de expectativas (REM) llevado a cabo por el Banco Central.

Los analistas relevados en el Relevamiento esperan una inflación de 5,2% m/m en junio, 0,2 puntos porcentuales (p.p) más de lo que esperaban en el relevamiento del mes pasado, marcando un nuevo deterioro de las expectativas.

Asimismo, esperan para 2022 una inflación de 76% (3,4 pp más que en el mes anterior). Dicho aumento marca la profundización del desanclaje de expectativas.

Finalmente, aumentaron su estimación de tipo de cambio a diciembre 2022 a $ 159,59 por dólar, mientras que ven un déficit primario de $ 2,33 billones para este año, empeorando nuevamente la previsión desde el anterior relevamiento.

Para los analistas del Grupo SBS, "la mediana de los analistas del mercado revelados en el REM marcó un nuevo deterioro en las expectativas de inflación de junio".

Wall Street en rojo

A nivel internacional, las acciones inician la semana a la baja. El Dow Jones cae 0,5%, el S&P500 retrocede 0,6% y el Nasdaq pierde 0,64%.

En el acumulado del año, las acciones tecnológicas caen 28% y el S&P500 retrocede 17%.

En Europa, las bolsas también pierden terreno, con una caída de 0,66% en el Stoxx50, mientras que el DAX30 de Alemania y el CAC40 de París, son las bolsas que más caen, con un retroceso de 0,8% y 0,9% respectivamente.

Es una semana importante para Wall Street ya que inicia la temporada de balance.

El mercado espera ver el impacto de la piñatica monetaria contractiva y la aceleración inflacionaria en los balances de las grandes compañías americanas y por ello se espera elevada volatilidad en las acciones.

Entre las grandes compañías que reportan sus números se encuentran Pepsico, Delta, JP Morgan, Citi Group, BlackRock, Wells Fargo, Bank of New York, Morgan Stanley, US Bancorp, entre otros.