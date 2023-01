De Lula al Papa y a Wado de Pedro, toda la trama de los enredos del Gobierno

Alberto Fernández tiene la fantasía de ser el armador de la estrategia del PJ e irrita al kirchnerismo que esté corriendo con ventaja: como Presidente, tiene el lugar y los recursos para hacer campaña mientras el espacio que lidera Cristina Kirchner no tiene aún candidato ni candidata.

Esta semana viaja a Chaco donde lo espera uno de los gobernadores más kirchneristas que, sin embargo, está en la línea de los que intentan calmar el fuego amigo y busca fortalecer el poder de los gobernadores. El viernes Jorge "Coqui" Capitanich dijo que si el Presidente va por la reelección no podría haber otro candidato del Gobierno.

Lo que pareció un apoyo a Fernández fue aclarado desde Resistencia en diálogo con El Cronista: quiso decir -lo tradujeron- que no puede haber un funcionario (ministro, embajador, etc) que enfrente al Presidente, lo que no invalida que lo enfrente otro candidato "del espacio".

CANDIDATOS EN CARRERA

En carrera hoy hay dos: Alberto Fernández y Eduardo ‘Wado' de Pedro. Daniel Scioli, embajador en Brasil, espera la definición del Presidente; Juan Manzur y otros gobernadores aún no se lanzaron; Juan Grabois amenazó con ser precandidato si no se presenta el ministro del Interior. Tampoco da señales Sergio Massa.

El capítulo de esta semana no es ingenuo. Wado de Pedro aprovechó que no fue invitado al encuentro de Lula da Silva con organismos de Derechos Humanos para mandar un mensaje en off the record al Presidente. Transmitió que estaba "dolido" y que Alberto Fernández "no tiene códigos".

Por declaraciones en contra de la Vicepresidenta, también en off the record, el Presidente echó sin dudar a un amigo: el ex ministro Matías Kulfas. De Pedro todavía tiene su puesto y avisa que no renunciará a pesar de que la ministra Victoria Tolosa Paz le pidió que se defina si está dentro o fuera del gobierno.

Cerca del Jefe de Estado aclaran que la lista de invitados la chequeó Brasil y no Argentina y que los organismos de Derechos Humanos llamaron a los invitados. En el relato del Ministerio del Interior, los organismos llamaron a De Pedro, que es fundador de la agrupación HIJOS, pero él alegó que debía invitarlo el Presidente. Hasta ahí coinciden las fuentes.

El resentimiento es de larga data e incluye a Cristina Kirchner.

LOS ANTECEDENTES DEL DESENCUENTRO

En diciembre del 2021 Lula Da Silva, en su viaje a Argentina antes de lanzarse a la carrera presidencial, tenía armada una agenda que el kirchnerismo modificó. Lo llevaron un sábado a Mercedes al campo de Wado de Pedro y hubo decenas de fotos con dirigentes de La Cámpora, entre ellos Máximo Kirchner. Recién ahora trasciende que Lula se incomodó por lo extenso de esa movida.

Estrella de esta semana, el brasileño se plantó y no quiso ir al Senado como sí hicieron los presidentes de Honduras, Colombia y Bolivia. El presidente de la República Federativa del Brasil invitó en cambio a Cristina Kirchner al Sheraton -algunos dicen que a la embajada- donde la seguridad estaba garantizada. Si no fuera así 15 jefes de Estado hubieran estado en peligro. Ninguno de los dos cedió.

El otro hecho que causó malestar en el Gobierno, y dicen que también a Lula, sucedió la noche en que ganó el ballotage.

El 30 de octubre Alberto Fernández y Wado de Pedro, ministro del Interior, celebraron con Lula en Brasil

Después de haber pagado el costo político por visitarlo en la cárcel Alberto Fernández voló a la celebración. También viajó De Pedro que con su equipo difundió foto y video del momento en que la diputada camporista María Cristina Britez le alcanzaba una gorra con la leyenda CFK 2023. Aquel pareció un guiño a Cristina candidata que no se condice con los hechos y dichos de esta semana.

Algunos achacan responsabilidad a José "Pepe" Albistur, el amigo del Presidente que en los últimos meses ganó poder en la mesa chica. Sin embargo un evento que ocupó la tardecita noche de Lula en el CCK estuvo organizado por el ministro de Cultura Tristán Bauer, con pertenencia K.

El detalle no exime a "Pepe" de otras responsabilidades. Su mano se infiere en los videos de campaña presidenciales con eje en las críticas a Mauricio Macri y en el desarrollo y crecimiento del país. Tan aceitado volvió a estar ese vínculo que el Presidente escucha de él consejos sobre posibles cambios de gabinete.

"Pepe" trabaja en equipo con Tolosa Paz, su compañera en la vida y en la política. En el círculo de amigos presidenciales la ven con ganas de acompañar al Presidente en una fórmula o en un lugar importante en su esquema. De hecho su nombre fue el único que Alberto Fernández pudo imponer en Buenos Aires cuando la señaló como cabeza de lista de diputados nacionales dos años atrás. No causó sorpresa que ella haya salido a apurar a "Wado" de Pedro mientras se agitaban los rumores sobre la salida del ministro.

Los amigos de "Wadito" -así lo llamaba Alberto hasta la renuncia post PASO 2021- salieron de inmediato a defenderlo. "Es lo mejor que tenemos", repitieron. Las más bravas fueron la senadora María Teresa García, que le dijo a Tolosa Paz que "no es responsable", y Florencia Saintout, que la calificó de "antiperonista". "Primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste", escribió su histórica adversaria platense y funcionaria del gabinete de Kicillof.

El apoyo no fue unánime. En La Cámpora, con Andrés Larroque como líder, se insiste con no apurar candidaturas hasta no habilitar a Cristina Kirchner. Aún así, habría que ver si ella querría ser candidata o si no hay otros de su espacio que reclamen el derecho a ir por una presidencial antes que el ministro.

El tema con Wado es que una parte de su espacio y el albertismo miran de reojo sus urgencias. Lo ha confesado el Presidente ante sus íntimos, incluso antes del episodio de esta última semana. El viaje con gobernadores a Israel y otro similar a Estados Unidos alimentaron la desconfianza y los recelos. En el ámbito diplomático cuestionan que en ambos casos De Pedro se haya hecho acompañar por los embajadores. "¿Cómo va a ir con Marc Stanley?", reprocharon en el servicio exterior, donde señalan que sólo viajan los representantes de un país cuando quien encabeza la comitiva es el Presidente. A la inversa, el "buen ejemplo" que citaron fue el de Daniel Scioli que acompañó la visita de Lula.

Sin embargo hay un acierto en el ministro: ¿Cómo se instala un candidato joven si no es con riesgo y confrontación? Está clara su estrategia.

Lo mismo ocurre con el otro precandidato que surgió estos días. Como Elisa Carrió, que se postula como la reserva moral de Juntos por el Cambio y anunció su "sacrificio" como candidata, Juan Grabois anunció que se postulará en la PASO dentro del Frente de Todos si el kirchnerismo candidatea a Sergio Massa.

En Casa Rosada dudan de que Grabois cumpla su amenaza. Una estrepitosa derrota lo dejaría sin chances de negociar mientras que sin postularse su partido tiene hoy tres diputados nacionales.

A principios de mes Grabois tuvo una reunión a solas con Alberto Fernández en Chapadmalal. ¿Hablaron de los planes sociales? ¿Hablaron de Massa? ¿O de su amigo el Papa Francisco?

EL LAPIDARIO MENSAJE DEL PAPA

Exultante y visiblemente cargado de adrenalina por las 50 horas que vivió con Lula en el país y su rol como anfitrión de la CELAC, el Presidente pudo capear el temporal que desató Francisco. No se hizo cargo de la crítica por la inflación y la pobreza y en su respuesta compartió culpas con los gobiernos militares y el macrismo.

La estrategia de no confrontación se acordó en Casa Rosada después de consultar al secretario de Culto Guillermo Oliveri. Excepto por Gabriela Cerruti, que puso el foco en Macri, el plan apuntó a aguantar el chubasco y bajarle el tono.

El Papa podría haber evitado su mención a la Argentina cuando no era el tema de la entrevista de la agencia AP. En cierto modo se respiró con alivio: mejor que haya hablado ahora y no más adelante, reflexionaron cerca del Presidente.

La relación, es cierto, se enfrió entre el Papa y Alberto Fernández, y no solo por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A la inversa de lo que se vio con Lula, las últimas noticias del Vaticano muestran a Francisco cercano a Cristina.

Cristina Kirchner y el Papa Francisco en audiencia en El Vaticano

El día siguiente al atentado la Vicepresidenta habló con Juan Carlos Molina. Le pidió al cura que informara al Papa. El sábado 3 Francisco la llamó por teléfono. En cambio con Alberto Fernández el diálogo siempre fue más distante, aunque también es cierto que en noviembre último la primera dama Fabiola Yánez fue convocada a la Santa Sede para participar de las actividades de Scholas Occurrentes, la organización papal más mimada. Varios esperan ansiosos las noticias que esta semana traiga el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Oscar Ojea después de una larga estancia en Roma.