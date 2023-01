Del pedido de perdón de Alberto a la vuelta de Cristina desde el Sur: el oficialismo no hace pie en la cancha electoral

Esta vez las víctimas son varones. Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el niño de 5 años brutalmente asesinado por su madre y la pareja de ella, se sorprendió el jueves con el llamado telefónico del Presidente de la Nación. Alberto Fernández tuvo que pedirle disculpas: en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias no incluyó la ley que lleva el nombre del niño y que podría ayudar a prevenir otros crímenes aberrantes.

El Presidente tomó la iniciativa seguramente a impulso del gobernador Sergio Ziliotto, de La Pampa, con quien en plan de campaña recorrió ese día las obras del gasoducto Néstor Kirchner. En la provincia el crimen es un tema sensible especialmente en el marco de un juicio reservado en el que se están ventilando detalles humanamente increíbles sobre lo que sufrió el pequeño antes de que lo mataran a golpes.

En un spot que filmó allí mismo Fernández dice que somos "campeones" y celebra que "Argentina se despierta". Las imágenes de su segunda pieza publicitaria muestran una realidad que revelan las rutas pampeanas llenas de camiones que transportan caños para los 573 kilómetros de gasoducto y hoteles repletos de trabajadores temporarios . Lo mismo se ve este verano en Buenos Aires donde "la empresa", como llaman los lugareños a Techint, tiene a cargo parques eólicos.

Pero entre la macro y la vida cotidiana -como pasa con la inflación- transcurre el desamparo de los ciudadanos que tienen muchas necesidades urgentes.

En la Argentina habita una fuerza que puede cambiarlo todo, darnos soberanía y capacidad de exportación. Esa energía está aquí, en este suelo.



Esta es una de las obras de infraestructura más trascendentales de nuestra historia, el #GasoductoNéstorKirchner %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/PxkNONbOKg January 20, 2023

Ramón Dupuy y su mujer, con ayuda del diputado de Juntos por el Cambio Martín Maquieyra, habían logrado casi un imposible: la media sanción por unanimidad de una ley que facilita denuncias sobre maltrato infantil para evitar el trágico final de otros niños. La votación fue unánime y hubo lágrimas de emoción en un recinto donde legisladores de distintas fuerzas políticas aplaudieron de pie el 9 de noviembre pasado . También Ramón se puso de pie y aplaudió a los políticos mientras el tablero señalaba los 228 votos positivos.

De inmediato Cecilia Moreau, presidenta de la cámara, firmó el envío de la media sanción al Senado donde el 29 de noviembre hubo dictamen de comisión. Sin embargo la ley no salió y todavía no saldría.





EL IMPOSIBLE JUICIO político CONTRA LA CORTE

El primer problema fue el "olvido" del Presidente. La segunda barrera es que Juntos por el Cambio no se sentará a debatir ningún tema mientras el oficialismo mantenga el proyecto de juicio político contra la Corte.

Fernández salvará su yerro con un decreto de ampliación de las sesiones extraordinarias para incluir la ley Lucio. Suena antipático decirlo pero le conviene estratégicamente después de la carta que le envió Maquieyra y frente a un temario que es indigerible para la oposición y de casi imposible votación en el Congreso.

Cabe una pregunta capciosa: ¿Si no se votó antes la reforma del Consejo de la Magistratura, ni la ampliación de la Corte, ni la designación del Procurador Daniel Rafecas por qué se sancionarían en un verano caliente del año en que se elige Presidente? No es inocente la guerra fría de la oposición que paraliza el Parlamento sólo como apuesta mediática: el Frente de Todos no tiene ni quórum ni votos para algunas leyes . Tampoco es inocente la apuesta del FdT.

¿Si no se votó antes la reforma del Consejo de la Magistratura, ni la ampliación de la Corte, ni la designación del Procurador Daniel Rafecas por qué se sancionarían en un verano caliente del año en que se elige Presidente?

En su tragedia Lucio logró el milagro de un trabajo sin grietas para el que en su momento Maquieyra se sentó codo a codo con Victoria Tolosa Paz cuando todavía era diputada nacional. También en La Pampa excluyeron la cuestión de las peleas y los opositores trabajaron el tema junto al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca . Acotación al margen: La Pampa es de las pocas provincias que tienen un funcionario a cargo de estos temas.

¿No hay otros problemas que merezcan el diálogo político? Parece que no. Somos solidariamente culpables de que no haya una ley Lucio sancionada en el Congreso ni muchas otras que necesitan los argentinos.





EL REGRESO DE CRISTINA KIRCHNER

De regreso del sur en el Senado la que ya está trabajando es Cristina Kirchner. Rompió el silencio que mantuvo durante la primera quincena del año indignada nuevamente con la doble vara de la Justicia. Su problema mayor es que una parte de los poderes -político, judicial, económico- la quiere sacar de juego y no le darán la razón ni en aquellos casos en que la tenga. Su roce con el Presidente fue evidente: ella pidió "despabilarse" y él habló de una Argentina "despierta". La desconexión es evidente.

La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2023

En cambio es milimétrica la coordinación del kirchnerismo cuyos dirigentes dejarán en orfandad mediática y fotográfica al Presidente, como en Mendoza. A la inversa será igual: los poco albertistas o no K evitarán imágenes con La Cámpora .

Abrió la semana Andrés Larroque convocando a otro operativo clamor para "romper la proscripción" de la Vicepresidenta. Se niega el ministro bonaerense a hablar de ningún otro posible candidato presidencial hasta que no se defina el futuro de CFK.

Paradójicamente la gestualidad muestra hoy un sólo precandidato, Alberto Fernández, que parece más subido al ring para garantizar su momentánea supervivencia que con chances reales de ser. Las fotos y tuits de Eduardo ‘Wado' de Pedro, Daniel Scioli y Juan Manzur los muestran precalentando mientras la oposición camina todo el país. No alcanzan sus movimientos para nacionalizarlos ni juntar votos. Y Sergio Massa sigue callado en su estrategia.





LA ESTRATEGIA DE INTENDENTES Y GOBERNADORES

El más instalado es Axel Kicillof aunque le faltan caminatas y roce por La Bristol. Hasta los más antikirchneristas del Frente de Todos reconocen la supremacía del gobernador en el espacio.

A Kicillof lo ‘incomodaba' esta semana una convocatoria que hizo Martín Insaurralde, su jefe de gabinete, a intendentes de Buenos Aires. Hubo llamados y el encuentro se bajó.

Aunque algunos todavía preferirían un intendente, varios ya tomaron partido por Kicillof. Los más obvios por filiación kirchnerista, Mario Secco y Jorge Ferraresi; un suelto como Julio Zamora de Tigre, dos ‘poderosos' como el matancero Fernando Espinoza y Juan José Mussi de Berazategui. Y hasta Fernando Gray, de Esteban Echeverría, que sigue alejado desde que Máximo Kirchner asumió al frente del PJ, dijo públicamente que es el mejor posicionado aunque le pide que, para ganar, "acelere la gestión".

Todos miran las encuestas y hasta varios reconocen que si Cristina Kirchner fuera en la boleta sería más fácil romper el empate técnico actual.

Axel Kicillof junto al intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, y la ministra Cristina Alvarez Rodríguez

Insaurralde empieza a quedar aislado. En su propia sección, la Tercera, sólo le queda el apoyo del joven Nicolás Mantegazza que suma demandas judiciales de los vecinos de San Vicente después de haber aumentado 1000% las tasas municipales.

Aunque pocos creen en la propuesta de Eduardo Duhalde, que quiere reemplazar a Kirchner hijo como presidente del PJ y convocar a un acuerdo amplio, muchos coinciden con él en el diagnóstico: los une la necesidad y no un liderazgo .

Por primera vez en años este 2023 no habrá cumbre de intendentes bonaerenses en la costa. Nadie olvida aquellas reuniones en las que Néstor Kirchner bajaba línea y generaba entusiasmo. Tal vez en febrero su hijo junte al PJ.

Como Insaurralde, tampoco Alberto Fernández pudo reunir este fin de semana a los gobernadores en la residencia de Chapadmalal aunque intentará esquivar los reclamos de la oposición por la visita de Nicolás Maduro (Venezuela) y Miguel Díaz Canel (Cuba) y potenciar su rol como anfitrión de Lula Da Silva y los acuerdos comerciales con Brasil además de presidencia de la CELAC.