Los dólares que vienen: el Gobierno apunta a revertir una causa del cepo

El déficit de la balanza comercial de energía llegó a 1129 millones de dólares en los primeros siete meses del año , traccionado por las compras al exterior de los combustibles necesarios para el invierno, según se desprende del informe Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Aunque el resultado comercial energético es deficitario por 13° año consecutivo , el Gobierno espera alcanzar, gracias a Vaca Muerta, al menos el equilibrio a fin de año, y las estimaciones que manejan en el Ministerio de Economía muestran un leve superávit por u$s 100 millones .

De lograrlo, sería el primer resultado positivo desde 2010; la reversión de aquel superávit y su impacto sobre las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) fue una de las principales causas del primer cepo cambiario impuesto por la entonces presidenta Cristina Kirchner después de las elecciones 2011.

"Si nos remontamos al promedio anual del período 2011-2022, el déficit comercial en materia energética resulta preocupante, ya que significa una pérdida de divisas de alrededor de u$s 4350 millones anuales", remarcó días atrás un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Exportaciones e importaciones de energía

Los productos con mayores importaciones en lo que va del año fueron Gas Natural Licuado (GNL, 1553 millones de dólares), gasoil (u$s 1509 millones), energía eléctrica (u$s 555 millones) y gas natural en estado gaseoso (u$s 553 millones).

La energía fue la principal causa del primer cepo cambiario, en 2011

En tanto, los de mayores exportaciones fueron petróleo crudo (u$s 1887 millones), combustibles para buques y aviones (u$s 749 millones), gas natural en estado gaseoso (u$s 577 millones) y naftas (u$s 299 millones), contabilizó el organismo oficial de estadística en su reporte del intercambio comercial.