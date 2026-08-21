Los tiempos se precipitaron y ya se viven tiempos sensibles a los movimientos hacia las elecciones de 2027, que pondrán a prueba el programa financiero.

El Gobierno enfrentará el año próximo una demanda de divisas por u$s 24.900 millones solo para cumplir con compromisos. Estos se dividen en u$s 15.700 millones de vencimientos de capital y otros u$s 4400 millones del FMI.

El esquema presentado por el Ministerio de Economía contempla que esos compromisos se cubrirán con distintas fuentes de financiamiento.

En total, u$s 3700 millones son remanentes del financiamiento obtenido durante 2026, u$s 4900 millones serán compras de divisas que el Tesoro le hará al Banco Central, u$s 5000 millones provendrán de colocaciones de deuda local suscribibles en dólares, u$s 1700 millones serán de desembolsos del FMI, u$s 4200 millones serán de fondos otorgados por otros organismos de crédito, mientras que las privatizaciones aportarán u$s 1500 millones y el roll-over de deuda intra sector público aportará otros u$s 1800 millones.

Además, contempla conseguir u$s 2000 millones a partir de préstamos bilaterales. Las colocaciones de deuda en los mercados internacionales fueron considerados como una “opcionalidad”, pero no incluidos dentro del programa financiero.

La fuente de dólares

Desde Epyca Consultores enfocaron en las compras que el Tesoro hará al Banco Central, algo no menor de cara a un año electoral, en el que se intensifica la dolarización de carteras y aumenta la presión sobre las reservas. El Banco Central aún opera con un sistema de bandas que lo fuerza a intervenir cuando el precio del tipo de cambio toca el techo móvil.

La meta establecida en el programa financiero “implica que la autoridad monetaria pueda adquirir reservas por al menos u$s 4900 millones, e idealmente por una cifra mayor”.

El ingreso de esas divisas al país vendría por el lado de la balanza comercial, principalmente a raíz de una mejora en los frentes energéticos y mineros. En este frente se esperan exportaciones por al menos u$s 24.000 millones en todo 2027, principalmente impulsadas por Vaca Muerta que explicará el 75% de esas ventas. La agroindustria, por su parte, se mantiene como el mayor proveedor de divisas, con exportaciones proyectadas para el año próximo por u$s 35.000 millones.

En base a esos ingresos proyectados para el año próximo, desde Epyca estimaron que la autoridad monetaria podría comprar al menos un 20% de las divisas liquidadas. Esto implicaría unos u$s 11.800 millones. Esto, sin considerar cambios en la política cambiaria o un aumento del tipo de cambio.

Deuda

El Gobierno no incluyó la colocación de deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se trata de una opción, pero no de un objetivo en sí mismo, ya que aspira a conseguir las alternativas más baratas que permitan cancelar deuda sin aumentar su volumen total.

El contexto le da la razón. La suba del riesgo país en los últimos días ratifican que el endeudamiento internacional para Argentina se encarece. Tras doce ruedas al alza el riesgo país tocó los 534, mientras que en el mundo se contrajo.

Desde PxQ señalaron una ventana que abre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA: la posibilidad de que la autoridad monetaria tome deuda usando las reservas como garantía, una operatoria que ya se dio con los BOPREALEs y el oro para la obtención de REPOs. Este cambio permitiría conseguir el financiamiento al que aún no puede acceder el Tesoro, manteniendo el carácter inembargable de las reservas.