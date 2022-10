EN VIVO | Día de la Lealtad Peronista con el oficialismo dividido: la CGT se reúne en Obras mientras Alberto Fernández inaugura obras en el Conurbano

"No queremos romper ningún frente, el peronismo, pero queremos peronismo con trabajadores y trabajadoras, porque si no estamos relegando en quién no tiene la visión y los intereses claros hacia dónde llevar a nuestro país", manifestó Héctor Daer, titular de la CGT, en una crítica al Gobierno.

Así cerró el referente sindical su acto frente a la CGT en el Estadio Obras Sanitarias, el cual se realizó por separado a La Cámpora y el PJ, apoyados por los Camioneros de Pablo Moyano esta tarde en Plaza de Mayo.

"Vamos a debatir en el peronismo, pero no queremos ser los convidados de piedra en ese debate", agregó.