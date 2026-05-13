Mayo se ha convertido en un mes de relevancia para millones de trabajadores en México ya que es cuando reciben el pago de las utilidades (PTU, Participación de los Trabajadores en las Utilidades); sin embargo, casi de inmediato ese ingreso no recurrente suele terminar en compras compulsivas, viajes, ropa u otros gustos que desaparecen en cuestión de días. Por ello, especialistas de GBM destacan que ese “dinero extra” podría convertirse en algo mucho más valioso como una herramienta para construir patrimonio y mejorar la estabilidad financiera a largo plazo. Aunque la PTU suele verse como dinero libre para gastar, los expertos de la casa de bolsa señalan que utilizar una parte de forma estratégica puede hacer una diferencia en el futuro financiero de las personas. “Muchas veces, este tipo de ingresos extraordinarios se perciben como dinero disponible para gastar inmediatamente, cuando en realidad pueden ser una excelente oportunidad para empezar a construir patrimonio de largo plazo”, explicaron. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, en el país cerca del 66% de los adultos ahorra; sin embargo, solo el 8.2% utiliza instrumentos formales como en un banco o seguros; en tanto que el 36% lo hace de manera informal. Por ello, emitieron una serie de recomendaciones a considerar antes de gastar dicho ingreso a través de decisiones “simples” como liquidar deudas con alto costo, fortalecer el fondo de emergencia, destinar una parte al ahorro, invertir en instrumentos de mediano y largo plazo. “Dependiendo de los objetivos de cada persona, esto puede incluir instrumentos de renta fija, fondos de inversión, acciones, portafolios diversificados o vehículos enfocados específicamente en el retiro”. En el actual entorno económico de tasas en normalización, invertir de forma diversificada cobra aún mayor relevancia para proteger el dinero y generar crecimiento patrimonial. Opciones como fondos de inversión, renta fija, acciones o Planes Personales de Retiro (PPR) pueden ayudar a que un ingreso extraordinario genere beneficios futuros en lugar de desaparecer rápidamente en consumo inmediato. “Los ingresos extraordinarios suelen gastarse rápidamente porque no forman parte del flujo habitual de las personas. Sin embargo, cuando se administran con disciplina y visión de largo plazo, pueden convertirse en una de las herramientas más efectivas para construir patrimonio, fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la calidad de vida futura”. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), la fecha límite para recibir la PTU es el 30 de mayo para una empresa, pero si se trabaja para una persona, el 29 de junio será el límite. El reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores que consiste en recibir una parte de las ganancias obtenidas por la empresa o el empleador por la actividad o los servicios desarrollados por el empleado durante el año anterior.