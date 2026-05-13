Al cierre de los mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.365. Esta cifra señala una variabilidad de -0,36% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incremento, lo que sugiere una recuperación en su valor. Esta alza refleja un cambio en el comportamiento del mercado, aunque es importante monitorear si continuará esta tendencia o si se estabilizará en los próximos días. En la última semana, la volatilidad del dólar oficial fue del 17.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 30.41%. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).