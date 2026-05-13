Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9827 (El Peine). Soñar con El Peine sugiere necesidad de poner orden en tu vida y de cuidar tu imagen y autoestima. Si El Peine aparece roto o te enreda, indica tensiones, críticas internas o problemas que requieren atención. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.