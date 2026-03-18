El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) tiene una vasta cantidad de beneficios para sus afiliados alrededor del país. Uno de ellos es la provisión gratuita de bolsas e insumos específicos para pacientes que atraviesan tratamientos vinculados a ostomías, el cual forma parte de los programas de acompañamiento sanitario para jubilados y pensionados. Una ostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se crea una abertura (estoma) en la pared abdominal para permitir la salida al exterior de desechos del cuerpo como, por ejemplo, heces, orina o mucosidades, cuando el funcionamiento normal del intestino o la vejiga está alterada. Se indica en los siguientes casos: Los procedimientos pueden ser temporales o permanentes, según la enfermedad o la condición médica. La obra social cubre los insumos necesarios para estos casos para garantizar seguridad, higiene y comodidad durante su uso. Según la indicación del médico, PAMI entrega dos sistemas: Además, entrega según su uso: Entrega por la forma del estoma: Los afiliados a PAMI pueden recibir estos dispositivos en su domicilio mediante el Correo Argentino. Para esto, se deberá mantener actualizado los datos del contacto: dirección y número de celular. Una vez que finaliza el tratamiento, el afiliado debe informar a la obra social para suspender la provisión, así se puede reasignar los insumos a otro beneficiario.