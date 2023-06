Dólares, agro y SIRA: el campo aportó más de lo previsto pero la industria reiteró una advertencia al Gobierno

El ingreso de dólares del agro se sintió fuerte en la última semana de vigencia del Programa Incremental de Exportaciones (PIE) con la liquidación de más de u$s 5000 millones de dólares que sumaron tanto la soja como el resto de los cultivos que se incorporaron en su tercera versión, sorgo, cebada forrajera y girasol .



En total, el programa que rigió durante mayo y hasta el 5 de junio en el caso de la soja, alcanzó los u$s 5127 millones, en línea con la expectativa oficial pero p or debajo de las versiones anteriores del "dólar soja" que representaron un ingreso de u$S 7.580 millones y de u$s 3036 millones, respectivamente.

%uD83D%uDC49 El total de divisas acumuladas en el PIE3 hasta el día 5 de junio, donde finaliza soja, alcanzó el total de USD 5.127 millones. En el PIE1 habían sido USD 7.580 millones y el PIE2 3036 millones. — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) June 5, 2023

Los datos fueron destacados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) a través de su cuenta de Twitter.

Luego de reflejar el aporte a las arcas del Estado, la entidad destacó que estos regímenes "no promueven condiciones normales de mercado" y reiteró su pedido en línea con la unificación del tipo de cambio.

Alivio a las reservas y las importaciones

Como saldo de las 37 jornadas, el Banco Central pudo realizar compras por cerca de u$s 100 millones entre mayo y las dos jornadas operativas de junio.



"El Programa de Incremento Exportador III alcanzó las metas que nos propusimos junto a Sergio Massa para que sea una herramienta de equilibrio fiscal y un aporte al crecimiento económico", señaló el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, en su cuenta oficial de Twitter.

La herramienta que comenzó a aplicar la gestión de economía cuando asumió Massa, busca i ncrementar el saldo de divisas disponibles , principalmente, para hacer frente al nivel de insumos del exterior que demanda el sector industrial.

En los últimos meses, el ritmo de autorizaciones que emite el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), se movió en línea con la disponibilidad de dólares y sumó el uso de yuanes para agilizar trámites .



Sin embargo, según relevamientos privados, durante los últimos 30 días, el nivel de aprobaciones de operaciones en yuanes se redujo, al 35.5% del total .

En tanto, los plazos promedio de acceso MULC son de 111 días, mientras que los plazos definitivos bajan a 81 días.

En relación al nivel de aprobaciones, la información refleja que, al viernes 2 de junio, se aprobaron menos del 5% del total de solicitudes en los últimos 15 días.

Los sectores con más aprobaciones fueron: Farmacia con 38.4%, Comercio Mayorista/Minorista con el 37.7%, muchos más lejos Manufactura con el 7.5%, Automotriz con el 6.4%, y Minerales con el 3% .