Lilita Carrió busca reperfilar a la Coalición Cívica: denuncias, rosca y un candidato que le "inyectó optimismo"

Parecía que estaba retirada de la política, pero en las últimas semanas volvió la Lilita conocida, la que llama personalmente a sus diputados por la mañana temprano, pidiéndoles un informe, un dato difícil de obtener o un escrito para presentarse con alguna denuncia en la justicia. Lo que necesita, siempre es urgente. Lo que pide, no evita el tono imperativo.

Ella misma cuenta que tenía un "cansancio moral". No le gustaban los candidatos, no encontraba un rol, se la veía aburrida. Hasta que apareció la candidatura de Fernán Quirós como Jefe de Gobierno de la Ciudad, a quien valora profesional y personalmente, y fue como si le hubieran dado una inyección de optimismo, aunque el ministro de Salud porteño no compita.

Por las dudas, Carrió ya anticipó que volverá a mudarse a la Ciudad de Buenos Aires para cambiar su domicilio electoral y tendrá a su casa de Exaltación de la Cruz como lugar de descanso. "No solo es para ayudar a Quirós, sino porque cree que cometió un error al dejar la Ciudad, cuando aquí tiene la mayor cantidad de respaldo y una exigencia menor en cuanto a los traslados", dicen a su lado.



Decidida a reperfilar la Coalición Cívica de cara a 2023, Elisa Carrió empuja asuntos nuevos en su agenda, como la discusión programática, buscando profundizar en el camino de salida de la Argentina que forme parte de un acuerdo sustancial dentro de Juntos por el Cambio. Los economistas Eduardo Levy Yeyati, por la UCR, y Matías Surt por CC, además del embajador Facundo Vila y la mano derecha del gobernador de Jujuy, Guillermo Hoerth acompañaron a Carrió y Morales en el largo encuentro de trabajo.

Elisa Carrió en su casa de Exaltación de la Cruz con Gerardo Morales y el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro

Lilita le dice a los suyos que en la calle encuentra una gran angustia y la sensación de que la Argentina está hundida para siempre, por eso puso a los equipos técnicos del Instituto Hannah Arendt a trabajar en las áreas que considera más urgentes, de modo que la responsabilidad de gobierno no caiga solo en el partido que eventualmente ponga al Presidente de la Nación, como sucedió en la gestión de Mauricio Macri. Busca, según trascendió, generar confianza en la clase media para que no caigan en la desesperanza.

Esas reuniones continuarán. La próxima estará dedicada a geopolítica, buscando analizar con una agenda de relaciones internacionales la situación regional y global, para prepararse a los intentos de desestabilización que se ven en otros países y que -está convencida- serán duros desafíos para Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, en términos políticos no pueden hacer demasiado. "Si el PRO no se ordena, ¿nosotros qué podemos hacer? Tienen seis candidatos a Jefe de Gobierno de CABA, cinco a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, tres a Presidente, sin contar al líder, Mauricio Macri", acotan.

La CC tiene 11 diputados nacionales, la mayoría de CABA, pero también de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca y Córdoba. También 9 diputados provinciales, en CABA, Santa Fe, Neuquén, Córdoba y Buenos Aires. Nunca eligieron responsabilidades ejecutivas -salvo Fernando Sánchez, cuando fue Secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete de Macri-, pero tienen un auditor general en la Ciudad, una tarea que les gustaría asumir en otras jurisdicciones en un futuro.

También tienen un dirigente competitivo a gobernador en Catamarca, el médico y actual diputado nacional Rubén Manzi. Pero no mucho más.

En realidad, no les interesa el trabajo territorial. Saben que exige una estructura que no están en condiciones de brindar y prefieren sentar bases para el debate público, al que condicionan bajo una "voz ética" y al que hora van a incorporar lo programático.





¿A QUIéN RESPALDa para PRESIDENTE?

La pregunta, obvia, es a quien va a respaldar Lilita para la candidatura presidencial. Se sabe que tiene una buena relación con Horacio Rodríguez Larreta y mala con Patricia Bullrich. Sin embargo, decidió no pronunciarse al respecto. "Son complementarios", suele decir.

También se encarga de criticar a Macri cada vez que puede, aunque cerca del exPresidente creen que "si Mauricio la llama y le hace unos mimos, le vuelve el amor".

De todos modos, en este reperfilamiento de la Coalición Cívica, todo indicaría que Lilita evitará las críticas en público a dirigentes de la coalición, buscando consolidar lo que ella considera imprescindible para los tiempos que vienen: un acuerdo republicano que permita sostener a un eventual próximo gobierno opositor, en condiciones bastante peores a las heredadas en el 2015.