Lilita Carrió apuntó contra Javier Milei 2023: "Es un fuego artificial, hay que dejarlo que brille"

Elisa "Lilita" Carrió se encuentra alejada de la política diaria luego de haber renunciado a su banca en el Congreso, sin embargo, la titular y fundadora de la Coalición Cívica no guarda nada: desde el miembro de su misma coalición, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, hasta el diputado liberal Javier Milei o la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron blanco de sus críticas en los últimos días.

La ex constituyente compartió con TN fuertes críticas a todo el arco político, pasando desde el oficialismo hasta la misma oposición mayoritaria de la que la Coalición Cívica forma parte, Juntos por el Cambio.

En esta línea, comenzó su asedio enfocada en el dilema que hoy enfrenta al oficialismo con el Consejo de la Magistratura y apuntó contra la vicepresidenta, quién se opone a la nueva composición del organismo: "Va a ser condenada", remarcó Carrió, agregando que Kirchner se encuentra "ensañada" porque "esta Corte no va a garantizar la impunidad".

Por otro lado, aunque no pudo augurar si el Consejo funcionará mejor de esta nueva forma, sí resaltó que "va a respetar la Constitución", un punto "importante".

Carrió también se refirió a la tensión interna dentro del oficialismo que hoy enfrenta al presidente Alberto Fernández y a su vice, y criticó con dureza a esta última, acusándola de encabezar "un golpe de facto" al intentar "destituir, rebajar y aniquilar el poder de la Presidencia".

Este mismo punto sostuvo "Lilita" este martes al dialogar con Radio Mitre al respecto, remarcando que "si hay alguien que está en estado de golpe institucional es el Instituto Patria o su presidenta (Cristina Kirchner)".

Además, comparó la situación con la de los ex vicepresidentes Chacho Álvarez y Julio Cobos e indicó que lo que está haciendo Cristina Kirchner es "muy superior": "Es un papelón, un escándalo frente a euro diputados" , insistió.

A esta tensión, Carrió sumó además al diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, quién considera que la vicepresidenta quiere utilizar como su propia arma en la lucha interna del oficialismo: "Cristina Kirchner quiere que todo (el Gobierno de Alberto Fernández) termine en un desastre para que pueda polarizar con (Javier) Milei".

"Son dos extremos que no conducen a un orden constitucional, republicano y democrático, con un riesgo adicional que es la tercera guerra mundial", agregó la ex diputada en referencia al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que amenaza con expandirse.

EL ROL DE JAVIER MILEI SEGÚN "LILITA" CARRIÓ

Al ser consultada respecto a la posibilidad de que el liberal Javier Milei se sume a la coalición de Juntos por el Cambio, lo que genera rechazo en ciertos sectores de la oposición, Carrió indicó que las diferencias "no son tan profundas".

Sin embargo, se enfocó en el "problema de candidaturas" que surge de esto, ya que considera que "hay muchos grupos en Juntos por el Cambio, de radicales, del Pro, de gente mucho mas entera y más íntegra" que Milei que podrían ser candidatos a presidente el año entrante.

Es por esto que criticó con dureza al liberal, haciendo énfasis en la denuncia del diputado contra "la casta política": "La democracia le permite hablar a Milei; él ataca a la casta política que en definitiva le permite estar sentado en una banca", subrayó.

Pese a esto, la referente de la Coalición Cívica apuntó contra la "desesperación electoralista" que observa en todo el espectro político en general y remarcó que "este año no es la elección el foco, sino la inflación y la guerra" .

EL FUTURO DE JUNTOS POR EL CAMBIO

En este contexto en el que abundan posibles candidatos, al ser consultada sobre si Juntos por el Cambio se mantendrá unida como coalición de cara al 2023, "Lilita" indicó con misterio que "las coaliciones son cambiantes".

"No creo que se afecte sustancialmente pero va a haber coaliciones distintas. Vamos a asistir a cambios muy radicales, en el mundo y en Argentina", profundizó. Y agregó, sobre todos los aspirantes, propios y ajenos: "Hoy hay muchos fuegos de artificio y hay que dejarlos que brillen, hay que insistir para que se muestren, se muestren y se muestren".

Y, nuevamente, se centró en la figura de Javier Milei, subrayando que "está muy bien coacheado (sic.)" ya que "dice lo que la sociedad -y sobre todo los jóvenes- quieren escuchar". Sin embargo, contrastó, "lo que no dice es el desastre que va a quedar en el medio, con millones de personas".

"Hay que dejar que todo decante este año, todos estos candidatos que hoy andan por todos lados no van a estar el año que viene. No resisten lo próximo si no se saben cuidar ahora", vaticinó, agregando que recién dentro de un año se conocerán realmente quienes correrán por la presidencia dentro de la coalición.