Licencias de maternidad y paternidad igualitarias: las claves del proyecto del Gobierno

La Argentina tiene una de las peores licencias por paternidad de la región, admitió en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso el presidente Alberto Fernández, y confirmó el envío de un proyecto de ley para igualarlas con la de maternidad , una medida que apunta a generar una crianza equilibrada y reducir también las brechas de género.

Hoy la licencia para los varones es de dos días , mientras que para las mujeres es de tres meses y se puede extender hasta los seis meses garantizando el puesto de trabajo. El proyecto busca igualar los plazos para todos los géneros de forma gradual y se gestó en el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en colaboración con Trabajo.

Se prevé que entrará al Congreso en la primera parte del año. Tras el anuncio presidencial, que había anticipado la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a El Cronista a fines del año pasado, la directora nacional de Políticas de Cuidado, Lucía Cirmi, dio a conocer más detalles de la propuesta.

Los ministerios de Gómez Alcorta y Moroni elaboran los proyectos de "Cuidar en Igualdad"

La licencia será obligatoria, según el aprendizaje que muestran las experiencias internacionales. " Si no es obligatoria, los varones no la toman ", remarcó. Por otra parte, agregó que "si no la financia el Estado, los días nunca se extienden, porque lo frena el empresariado". Y sumó que "lo que pasa el primer año de vida marca el resto de la crianza".



"Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción e incluiremos a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores", remarcó el Presidente en el discurso ante el Congreso, después de confirmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



cuidar en igualdad

"Trabajamos ardua y participativamente en dos proyectos de ley Cuidar en Igualdad", indicó economista. "Nuestra licencia por paternidad es la más corta de la región y reproduce la idea de que los varones no tienen responsabilidades en el cuidado, esto es malo para ellos y malo para sus hijes", detalló en un hilo de Twitter.

En ese marco, Cirmi explicó que la diferencia de días "también afecta a las mujeres, no solo por la sobrecarga en el cuidado sino por la discriminación en el mundo del trabajo. Los empleadores prefieren trabajadores sin chances de tomarse licencia, o sea varones ".

FAMILIAS DIVERSAS

El proyecto de licencias también contempla la adopción y las familias diversas, del mismo sexo o no binarias. "No hay días por adopción y la normativa deja en un limbo a las parejas del mismo sexo" , indicó la funcionaria del Ministerio de Mujeres.

El proyecto elaborado con la cartera de Claudio Moroni contempla " ampliar paulatinamente los días hacia tener licencias igualitaria para todos los géneros , para nacimiento o adopción", sostiene. Pero además también incluye "un régimen similar para monotributistas y autónomos", los sectores registrados que no tienen acceso a las licencias.

Las licencias igualitarias nos van a permitir cuidar mejor a las infancias, tener más derecho al tiempo para cuidar, y tener menor discriminación y menor desigualdad de género en el mundo del trabajo.

"Es donde el Estado dice como se imagina la distribución en el hogar, y queremos que sea con corresponsabilidad. Es cerrar la brecha en el cuidado para cerrar la brecha salarial", recalcó la funcionaria.

plan nacional de cuidados

Entre otros de los proyectos anunciados por el Presidente en el Congreso, anticipó el Proyecto de Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad , "para tener una Argentina justa e inclusiva", que alcanzará a 4 millones de personas.

A eso sumo el anuncio del proyecto para establecer un sistema nacional de cuidados con perspectiva de género. "La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. El proyecto permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas ", agregó Fernández.

Esa red requiere de infraestructura. El mandatario anunció la construcción de 326 nuevos espacios de Primera Infancia y la finalización de otras 200 obras de mejora edilicia "para 50 mil niños y niñas de hasta 4 años de edad".

Por otra parte, Fernández aseguró que se está ampliando la red de asistencia contra violencia de género con "30 centros territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todas las provincias" y 80 equipos interdisciplinarios que asistan en casos de violencias de género "y promuevan derechos en todo el territorio nacional".