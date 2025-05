Licencia de conducir online: el Gobierno confirmó que estas personas no podrán sacar el registro

El Gobierno de Javier Milei incluyó varios cambios en la renovación de la Licencia Nacional de Conducir online, por lo que algunas personas no podrán tramitarla en esta modalidad.

A partir de este lunes 19 de mayo de 2025, empezó a regir el sistema para tramitar el carnet digital sin tener que hacerlo de forma presencial en un Centro de Emisión de Licencias. De esta manera, brindan una "mayor comodidad y desburocratización del sistema".

Licencia de conducir digital: ¿quiénes no podrán sacarla?

Los conductores podrán obtener la licencia de conducir digital solamente en las 20 jurisdicciones adheridas :

Catamarca

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Chaco

Chubut

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Tierra del Fuego

Tucumán

No obstante, hay otras provincias que todavía no están adheridas , por lo que sus residentes todavía no podrán acceder a este trámite online:

Buenos Aires (próxima a adherirse)

(próxima a adherirse) Córdoba (próxima a adherirse)

(próxima a adherirse) Santiago del Estero (próxima a adherirse)

(próxima a adherirse) Formosa (no mostró intención de adherirse).

La renovación de la licencia de conducir se podrá hacer de forma remota en las jurisdicciones incluidas mediante la app de Mi Argentina. Deberán seguir estos pasos:

Ingresar a lncargentina.seguridadvial.gob.ar con su usuario

Chequear los datos personales

Elegir el trámite "renovación y/o ampliación de licencia"

En caso de seleccionar el carnet profesional, aclarar si se trata de transporte interjurisdiccional

Pagar el monto del trámite que posee diferentes opciones para abonar

De acuerdo con el tipo de licencia, elegir al prestador para realizar los cursos y exámenes

Una vez que hagan los cursos y los exámenes de salud, los mismos prestadores lo cargarán al sistema sin que los ciudadanos deban hacerlo

Por último, tendrán la licencia disponible en Mi Argentina. Si quieren la versión física, deben pedirla en el Centro Emisor de Licencias donde la habían tramitado.

Existe la posibilidad de que puedan tener el carnet en su celular de forma digital, aún sin contar con señal de internet o batería. Por ejemplo, pueden tener un código QR que les brinda la aplicación y que dura 24 horas para mostrarlo sin conexión.

Otra opción es sacarle una captura de pantalla con el código QR siempre visible que también tendrá una duración de un día. Por último, siempre podrán seguir contando con la versión física habilitada.