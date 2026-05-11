El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) mantiene vigentes nuevos requisitos obligatorios para quienes deban renovar el registro vehicular durante mayo. La medida afecta a conductores de todo el estado y podría derivar en la suspensión del registro o en la imposibilidad de completar el trámite si no se presenta la documentación requerida. Las autoridades texanas remarcaron que los controles forman parte del endurecimiento de las verificaciones de identidad y documentación para registrar vehículos. Además, recordaron que circular con un registro vencido puede derivar en multas y sanciones. El DMV exige que los conductores presenten una identificación válida y vigente para renovar el registro de un vehículo. La medida comenzó a aplicarse en oficinas fiscales y centros autorizados del estado. Entre los documentos aceptados figuran licencias de conducir de Texas vigentes, pasaportes estadounidenses y determinadas identificaciones federales. Sin esta verificación, el trámite puede quedar suspendido hasta que el conductor regularice su situación. Las autoridades también explicaron que la renovación del registro vehicular debe completarse antes del vencimiento indicado en la calcomanía oficial del vehículo. En algunos casos, además, puede exigirse una inspección vehicular previa. El DMV advirtió que los conductores que no presenten la documentación requerida podrían quedar imposibilitados de renovar el registro del automóvil. Esto impediría circular legalmente con el vehículo en Texas. Además, manejar con un registro vencido puede generar sanciones económicas y problemas durante controles de tránsito. Las autoridades remarcaron que las verificaciones continuarán durante mayo en todo el estado. Las autoridades texanas recomendaron verificar el estado del registro antes del vencimiento y revisar los requisitos actualizados para evitar demoras o suspensiones del trámite durante mayo.