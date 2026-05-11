El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York mantiene vigente una regla que podría afectar a miles de conductores que demoren la renovación de su licencia de conducir. La medida establece un límite de tiempo específico para realizar el trámite antes de perder la posibilidad de renovarlo de manera habitual. Las autoridades de Nueva York advirtieron que quienes excedan el plazo permitido ya no podrán conservar el mismo registro mediante una simple renovación. En esos casos, el DMV exige reiniciar el proceso completo para obtener nuevamente la licencia. El DMV de Nueva York informó que los conductores pueden renovar su licencia hasta un año antes de la fecha de vencimiento y hasta dos años después de que expire el documento. Sin embargo, si la licencia permanece vencida durante más de dos años, el conductor ya no podrá renovarla mediante el trámite habitual. En esos casos, el DMV exige solicitar una licencia completamente nueva. Esto implica volver a cumplir distintos requisitos obligatorios, incluso si la persona ya había tenido licencia anteriormente. El organismo aclaró que no existen excepciones generales para quienes superen ese límite de tiempo. El DMV explicó que las personas con licencias vencidas por más de dos años deberán reiniciar todo el proceso para obtener nuevamente el documento de conducir. Entre los requisitos obligatorios aparecen los siguientes: Las autoridades también recordaron que una licencia vencida no habilita a conducir legalmente en Nueva York. Quienes manejen con el documento expirado pueden recibir multas y otras sanciones. El DMV de Nueva York informó que las penalidades económicas dependen del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la licencia. El organismo recomendó iniciar la renovación antes de la fecha de expiración para evitar sanciones y problemas administrativos.